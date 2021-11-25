🏆 Сериал «Это вам не игрушки: история российского стриминга» от Goose Gaming и Sports.ru выиграл «Премию Рунета 2021»

Документальный сериал «Это вам не игрушки: история российского стриминга» от Goose Gaming Agency получил «Премию Рунета 2021» в номинации «Игровая индустрия и киберспорт».

В создании сериала участвовала команда Sports.ru: Кирилл Новокщенов и Даниил Гусев выступили консультантами, Мария Малезич – продюсером, Иван Горбатенков и Роман Петухов – сценаристами.

В сериале снялись Альберт «Kyivstoner» Васильев, Андрей «Dread» Голубев, Вячеслав «Buster» Леонтьев, Владимир «Bratishkinoff» Братишкин, Арина «AhriNyan» Бердникова, Виктор «Cheatbanned» Агарок, Марк «Letw1k3» Данилов, Дмитрий «Recrent» Осинцев и другие популярные стримеры.

«Это вам не игрушки: история российского стриминга» рассказал о феномене и развитии стриминга, а также о том, как фанаты игр стали звездами и с какими трудностями и стереотипами они столкнулись в своей карьере.

Премьера первой серии состоялась 30 июля, всего в сериале 8 эпизодов.

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