Мэддисон: «Я не только поддерживаю Fan ID, но и закрытие фанатских секторов. ####### уйдут со стадиона»

Стример Илья «Maddyson» Давыдов поделился мыслями о Fan ID в футболе.

«Я один из тех людей, которые не только поддерживают Fan ID, но и закрытие фанатских секторов. На стадион должны ходить нормальные люди, а не фанаты. Они готовят акцию – уходить с фанатских трибун. На месте клубов и тех, кто готовит Fan ID, я был бы счастлив. ###### [не очень умные люди] уйдут со стадиона. Без негатива, но у футбольных фанатов всегда были проблемы с умственными способностями», – поделился Мэддисон на стриме.

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