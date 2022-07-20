Международная федерация квиддича сменит название игры из-за трансфобии Джоан Роулинг

Международная федерация квиддича поменяет название игры.

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Международная ассоциация квиддича сменит название игры на квадбол. В этом решении она поддержит организацию «Квиддич США» (USQ) и Высшую лигу квиддича (MLQ).

Причиной смены названия игры на квадбол ассоциация назвала трансфобную позицию Джоан Роулинг, создавшей вселенную «Гарри Поттера», в том числе и квиддич. Подробнее о кэнселинге Роулинг – по ссылке.

Также смена названия поможет отказаться от использования торговой марки «квиддич», правами на которую владеет Warner Bros.

Последний международный турнир по квиддичу пройдет 23-24 июля в Ирландии, в нем примут участие 20 команд из Европы, Австралии и Гонконга.

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