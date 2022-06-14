FIFA 22 добавят в Xbox Game Pass Ultimate 23 июня

Теги Xbox Game Pass Симуляторы FIFA 22 Xbox Game Showcase Игры

На Xbox Games Showcase Extended сообщили, что FIFA 22 добавят в Xbox Game Pass.

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Игра появится в библиотеке Xbox Game Pass Ultimate 23 июня 2022 года.

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