FIFA 22 добавят в Xbox Game Pass Ultimate 23 июня

На Xbox Games Showcase Extended сообщили, что FIFA 22 добавят в Xbox Game Pass.

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Игра появится в библиотеке Xbox Game Pass Ultimate 23 июня 2022 года.

Ранее анонсировали новый эксклюзив Xbox – стратегию ARA: History Untold.

Xbox – короли игровых анонсов и презентаций. Вот только релизов почти нет

Кодзима сделает игру для Xbox, геймплей Diablo IV и Persona 3-5 в Game Pass. Все игры с Xbox & Bethesda Games Showcase выйдут в следующие 12 месяцев!