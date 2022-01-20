Месси, Левандовски и Мбаппе вошли в команду года FIFA 22. Роналду не попал в список

Теги Лионель Месси Роберт Левандовски Килиан Мбаппе EA Sports FIFA 22 Игры

EA Sports назвала команду года в FIFA 22.

Самый высокий рейтинг в составе получили Лионель Месси и Роберт Левандовски – 98.

Вратарь

  • Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», 96)

Защитники

  • Жоау Канселу («Манчестер Сити», 94)
  • Рубен Диаш («Манчестер Сити», 97)
  • Маркиньос («ПСЖ», 95)
  • Ашраф Хакими («ПСЖ», 93)

Полузащитники

  • Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», 96)
  • Нголо Канте («Челси», 96)
  • Жоржиньо («Челси», 97)

Нападающие

  • Килиан Мбаппе («ПСЖ», 97)
  • Роберт Левандовски («Бавария», 98)
  • Лионель Месси («ПСЖ», 98)

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