Месси, Левандовски и Мбаппе вошли в команду года FIFA 22. Роналду не попал в список

EA Sports назвала команду года в FIFA 22.
Самый высокий рейтинг в составе получили Лионель Месси и Роберт Левандовски – 98.
Вратарь
- Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», 96)
Защитники
- Жоау Канселу («Манчестер Сити», 94)
- Рубен Диаш («Манчестер Сити», 97)
- Маркиньос («ПСЖ», 95)
- Ашраф Хакими («ПСЖ», 93)
Полузащитники
- Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», 96)
- Нголо Канте («Челси», 96)
- Жоржиньо («Челси», 97)
Нападающие
- Килиан Мбаппе («ПСЖ», 97)
- Роберт Левандовски («Бавария», 98)
- Лионель Месси («ПСЖ», 98)
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🏆 Football’s best, decided by you.— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) January 20, 2022
This is your #TOTY. pic.twitter.com/eyK03VbFgh
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