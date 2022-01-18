Microsoft купил Activision Blizzard. Bloomberg оценил сделку в 70 млрд долларов

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Как сообщил журналист Джейсон Шрайер, Microsoft выкупит компанию Бобби Котика Activision Blizzard.

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Microsoft официально подтвердил покупку Actvision Blizzard.

«По информации WSJ, Microsoft покупает Activision Blizzard, проблемного издателя Call of Duty и World of Warcraft, который в прошлом году столкнулся с кризисом из-за многочисленных сообщений о сексуальных домогательствах и дискриминации. Потрясающая игровая сделка», – написал журналист в твиттере. Ориентировочная стоимость сделки составила 70 млрд долларов.

17 января появилась информация, что Activision Blizzard уволила 37 сотрудников после внутреннего расследования о домогательствах и дискриминации.

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