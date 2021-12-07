Усэйн Болт: «Видеоигры помогли моему желанию всегда побеждать»

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт рассказал о влиянии видеоигр на его спортивную карьеру.

Подпишись на главную телегу про игры и кино! Еще больше новостей и инсайдов

«Меня восхищает в видеиограх то, как в них приходится учиться и стараться быть лучшим. Они помогли моему желанию всегда побеждать.

Я также думаю, что они помогли мне в легкой атлетике, потому ты выходишь на дорожку с тем же настроем, с которым играешь в видеоигру. Ты просто хочешь выиграть.

Я так увлекался видеоиграми в юности, что даже прогуливал тренировки, чтобы сходить в игровой магазин и поиграть там. Тренер звонил моему отцу и говорил: «Слушайте, он сегодня не пришел». А потом, когда отец спрашивал, почему я не пришел на тренировку, мне нечего было ответить» – поделился легкоатлет в интервью BBC.

Также Болт утвердительно ответил на реплику интервьюера о том, что Усэйн стал чемпионом мира и обладателем мирового рекорда, потому что хорошо играет в Mario Kart.

Ранее нападающий футбольного клуба «ПСЖ» Неймар подписал контракт с Facebook Gaming.

Главные трейлеры и анонсы The Game Awards 2021: игры по «Звездным войнам» и «Дюне», сюжет Elden Ring

Игра-демка по «Матрице» на PS5 – безумие. Выглядит как реальная жизнь