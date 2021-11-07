«Барселона» открыла состав по League of Legends

Киберспортивное подразделение футбольного клуба «Барселона» объявила о подписании состава по League of Legends.

В 2022 году ростер команды выступит в испанской «Суперлиге» по League of Legends, которую проводит Professional Video Games League.

Среди других участников турнира заявлены киберспортивные клубы Movistar Riders, G2 Arctic и MAD Lions Madrid, а также новая команда, владельцами которой являются Жерар Пике и стример Ибай Льянос.

Летний сезон «Суперлиги-2021» по League of Legends собрал 5 млн зрителей, трансляцию гранд-финала одновременно смотрели 300 тысяч человек.

League of Legends – стратегическая MOBA, в которую соревнуются командами 5 на 5. Для победы в матче необходимо разрушить базу оппонента.

Помимо ростера по LoL, «Барселона» также владеет составами по eFootball (бывший PES), Rocket League и Hearthstone.

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