Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала назначение Кантемира Балагова на роль режиссера пилотного эпизода сериала по мотивам игры The Last of Us.

«Мечты сбываются! 29-летний режиссер Кантемир Балагов из Нальчика поставит пилотный эпизод сериала HBO по мотивам игры The Last of Us. Это очень круто! Жду с нетерпением. Хочется пожелать Кантемиру удивить весь мир! Я уверена, что у него все получится», – написала Медведева в инстаграме.

О назначении Балагова на роль режиссера проекта стало известно 15 января.

