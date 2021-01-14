Евгения Медведева о сериале по The Last of Us: «Хочется пожелать Балагову удивить весь мир! Я уверена, что у него все получится»

Теги Евгения Медведева The Last of Us (сериал) Кантемир Балагов Игры

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала назначение Кантемира Балагова на роль режиссера пилотного эпизода сериала по мотивам игры The Last of Us.

«Мечты сбываются! 29-летний режиссер Кантемир Балагов из Нальчика поставит пилотный эпизод сериала HBO по мотивам игры The Last of Us. Это очень круто! Жду с нетерпением. Хочется пожелать Кантемиру удивить весь мир! Я уверена, что у него все получится», – написала Медведева в инстаграме.

О назначении Балагова на роль режиссера проекта стало известно 15 января.

Кантемир Балагов снимет первую серию The Last of Us. Он обожает игру и мечтал ее экранизировать

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