Диогу Жота недоволен своим рейтингом в FIFA 21

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Полузащитник «Ливерпуля» Диогу Жота поделился мыслями о своем рейтинге в FIFA 21.

«Думаю, они не ожидали моего перехода в «Ливерпуль» и считали, что я останусь в «Вулверхэмптоне».

А потом даже не удосужились обновить мою карточку – мои характеристики не изменились, несмотря на то, что я был одним из лучших бомбардиров Лиги Европы», – сказал Диогу.

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Карточка Диогу Жоты в FIFA 20

Карточка Диогу Жоты в FIFA 21

Карточка Диогу Жоты в FIFA 21 из серии Ones To Watch

 

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