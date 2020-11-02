Диогу Жота недоволен своим рейтингом в FIFA 21

Полузащитник «Ливерпуля» Диогу Жота поделился мыслями о своем рейтинге в FIFA 21.
«Думаю, они не ожидали моего перехода в «Ливерпуль» и считали, что я останусь в «Вулверхэмптоне».
А потом даже не удосужились обновить мою карточку – мои характеристики не изменились, несмотря на то, что я был одним из лучших бомбардиров Лиги Европы», – сказал Диогу.
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Карточка Диогу Жоты в FIFA 20
Карточка Диогу Жоты в FIFA 21
Карточка Диогу Жоты в FIFA 21 из серии Ones To Watch
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