Football Manager 2021 выйдет 24 ноября

Sports Interactive объявила дату выхода Football Manager 2021.

Игра выйдет 24 ноября на PC – ее можно будет приобрести в Steam и EGS.

Стоимость игры – 2499 рублей. По предзаказу игру можно купить со скидкой в 10%, а также получить ранний доступ – в FM можно будет зайти за две недели до релиза.

Ранее разработчики сообщили, что релиз игры в этом году задержится из-за проблем, связанных с карантином и работой из дома.

New season 💻

New kit 🙌

New colours 👀



Your #FM21 journey starts Nov 24th.



👉 https://t.co/twNTnzB0xI pic.twitter.com/vhvPKySkq6