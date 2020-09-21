«Интер» показал третью форму роликом в FIFA 21

Теги Интер игровая форма FIFA 21 Игры

Футбольный клуб «Интер» представил третий комплект игровой формы.

Продемонстрировали новую форму с помощью короткого ролика из FIFA 21.

FIFA 21 выйдет на PC, PlayStation 4, Nintendo Switch и Xbox One 9 октября. Позже игру портируют на консоли следующего поколения.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Третья форма «Интера» в FIFA 21 😍 Красивая отсылка к легендарному комплекту 😏

Публикация от FIFA 21 на Sports.ru (@fifa_sportsru)

Первый «Ведьмак» мог вообще не выйти: ненормальный программист, хаос в CDPR, игру трижды переписывали с нуля

Опрос

Покупка Bethesda изменит игровой рынок?
2623 голосa
Да, Microsoft теперь в топе
41%
Microsoft
Нет, ничего не поменяется
32%
Sony Computer Entertainment
Главное, чтобы игры выходили в Steam
27%
Steam

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья