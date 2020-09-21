«Интер» показал третью форму роликом в FIFA 21

Футбольный клуб «Интер» представил третий комплект игровой формы.
Продемонстрировали новую форму с помощью короткого ролика из FIFA 21.
FIFA 21 выйдет на PC, PlayStation 4, Nintendo Switch и Xbox One 9 октября. Позже игру портируют на консоли следующего поколения.
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Третья форма «Интера» в FIFA 21 😍 Красивая отсылка к легендарному комплекту 😏
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