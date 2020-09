Анонсирован ремейк Prince of Persia: The Sands of Time

Ubisoft анонсировала Prince of Persia: The Sands of Time Remake.

Игрокам предстоит отправиться в путешествие для спасения королевства от коварного визиря в истории, над которой не властно время.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake выйдет на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, а также в Uplay, Uplay+ и Epic Games Store 21 января 2021 года.

«Принц Персии» – культовая серия нулевых. Вспоминаем, чем она хороша

Ubisoft Forward: что показали, с трейлерами и датами. От «Принца Персии» до Скотта Пилигрима