Серхио Агуэро заблокировал упоминания Месси в чате своего стрима

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро заблокировал упоминания капитана «Барселоны» Лионеля Месси на Twitch.

Агуэро запустил стрим Fall Guys, и зрители постоянно писали в чате о Месси. Агуэро отказался отвечать на вопросы и внес в стоп-лист слова «Messi», «Leo» и «GOAT».

Лионель Месси хочет покинуть «Барселону». Он сообщил клубу, что не будет играть за команду в Ла Лиге.

Как сообщает The Telegraph, «Манчестер Сити» надеется, что дружба Месси с Агуэро повлияет на решение форварда «Барсы» о переходе.

Лучший инстаграм о FIFA 21

Обзор Fall Guys – баттл-рояль, где не надо ни в кого стрелять, захватил Twitch. 1,5 млн игроков за сутки!

Все геймеры делятся на 8 типов. Узнай, к какому относишься ты