В FIFA 21 добавят кооперативный режим FUT Co-Op и карточку Эрика Кантона

В FIFA 21 появится новый кооперативный режим – FUT Co-Op.

В FUT Co-Op можно будет сражаться вместе с друзьями в Division Rivals и Squad Battles, а также выполнять новые совместные задания Co-Op.

EA Sports добавит в FIFA 21 новые возможности кастомизации команды.

Также в игре появится карточка бывшего игрока «МЮ» и спортивного директора «Нью-Йорк Космос» Эрика Кантона из серии Icons.

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