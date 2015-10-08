Победитель ЧМ по Madden NFL 20 не отдал ни одного паса за турнир

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Райдел «Joke» Брито выиграл Madden Bowl по Madden NFL 20.

За весь турнир Joke не отдал ни одного паса. Участники турнира собирали состав из нынешних и бывших игроков NFL с ограничениями по зарплате. Joke взял необычный состав: в центр вместо квортербека он поставил пантера «Вашингтона» Тресса Вэя. Это позволило заполучить агрессивных игроков защиты, включая Фрэнка Кларка из «Канзас-Сити» и Тейлора Мейса.

В финале Joke разгромил Дэниела «Dcroft» Майкрофта со счетом 17:0. Joke заработал 65 тысяч долларов, Dcroft получил 25 тысяч долларов.

Чемпионат мира по Madden NFL 20 прошел с 6 по 17 мая, участники разыграли 220 тысяч долларов.

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