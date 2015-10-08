Победитель ЧМ по Madden NFL 20 не отдал ни одного паса за турнир

Райдел «Joke» Брито выиграл Madden Bowl по Madden NFL 20.

За весь турнир Joke не отдал ни одного паса. Участники турнира собирали состав из нынешних и бывших игроков NFL с ограничениями по зарплате. Joke взял необычный состав: в центр вместо квортербека он поставил пантера «Вашингтона» Тресса Вэя. Это позволило заполучить агрессивных игроков защиты, включая Фрэнка Кларка из «Канзас-Сити» и Тейлора Мейса.

В финале Joke разгромил Дэниела «Dcroft» Майкрофта со счетом 17:0. Joke заработал 65 тысяч долларов, Dcroft получил 25 тысяч долларов.

Чемпионат мира по Madden NFL 20 прошел с 6 по 17 мая, участники разыграли 220 тысяч долларов.

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