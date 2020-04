В NBA 2K20 добавили испытания в честь Кобе Брайанта

В баскетбольном симуляторе NBA 2K20 вышло обновление.

В игру добавили испытания для режима My Team в честь легенды «Лейкерс» Кобе Брайанта, которые выделяют знаковые моменты его карьеры. Например, набрать 81 очко за игру или выбить 60 очков в прощальном матче НБА.

Чтобы выполнять миссии Кобе в NBA 2K20, необходимо получить бесплатную бриллиантовую карточку Брайанта в меню игры.

NBA 2K лучше, чем FIFA. Выглядит как настоящая НБА, умный ИИ, можно играть за легендарные команды

Трейлер обновления

A true legend 💛💜 We’re honoring Kobe with brand new challenges that highlight eight iconic moments from his career. The 81-point game. The Lob to Shaq, and of course, the 60-point finale



Head over to #MyTEAM and redeem your Kobe card to begin reliving his greatness pic.twitter.com/andu99DzEG