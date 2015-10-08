В NBA 2K20 добавили испытания в честь Кобе Брайанта

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В баскетбольном симуляторе NBA 2K20 вышло обновление.

В игру добавили испытания для режима My Team в честь легенды «Лейкерс» Кобе Брайанта, которые выделяют знаковые моменты его карьеры. Например, набрать 81 очко за игру или выбить 60 очков в прощальном матче НБА.

Чтобы выполнять миссии Кобе в NBA 2K20, необходимо получить бесплатную бриллиантовую карточку Брайанта в меню игры.

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