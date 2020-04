Девин Букер выиграл турнир по NBA 2K среди баскетболистов

Завершился турнир по NBA 2K среди баскетболистов.

В финале сразились игроки «Финикса» Девин Букер и Деандре Эйтон. Букер обыграл Эйтона со счетом 2-0 (72-62, 74-62).

Букер получил право сделать сделать благотворительное пожертвование на 100 тысяч долларов для борьбы с корованирусом от своего имени.

В марте стало известно о том, что игроки NBA создадут лигу по NBA 2K. Турнир по NBA 2K20 прошел с 3 по 11 апреля.

NBA 2K лучше, чем FIFA. Выглядит как настоящая НБА, умный ИИ, можно играть за легендарные команды

Undefeated to the title 🏆@DevinBook wins the #NBA2KTourney and $100K for charity! pic.twitter.com/Tvjrc1SUwC