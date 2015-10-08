Испанский футболист выиграл турнир по FIFA 20, воспользовавшись чужим Wi-Fi и играя на сломанном ТВ

Защитник «Кадиса» Рафаэль Хименес обыграл полузащитника «Малаги» Ивана Хайме в финале Trofeo Carranza de Esports – турнира по FIFA 20.

После победы на турнире Хименес признался, что у него возникли сложности с выступлением. Ему пришлось попросить приставку у продавца фруктов, а также тайно подключиться к Wi-Fi соседа. Кроме того, у Хименеса был сломан телевизор.

Trofeo Carranza de Esports – благотворительной турнир по FIFA 20, в котором приняли участие 20 игроков различных клубов, выступающих в Сегунде. Все собранные средства пойдут на борьбу с коронавирусом.

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