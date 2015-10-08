Эрлинг Холанд и Лаутаро Мартинес вошли в команду будущих звезд FIFA 20

EA Sports опубликовала состав второй команды будущих звезд FIFA 20.

Команда будущих звезд формируется из самых ярких и талантливых игроков до 23 лет.

В первый состав вошли Жоау Феликс и Родриго Гоэс.

Команда будущих звезд

Эрлинг Холанд («Боруссия Д») – 92

Лаутаро Мартинес («Интер») – 92

Каллум Хадсон-Одои («Челси») – 89

Дани Ольмо («РБ Лейпциг») – 88

Исмаила Сарр («Уотфорд») – 88

Эксекиэль Паласиос («Байер») – 89

Федерико Вальверде («Реал Мадрид») – 91

Фикайо Томори («Челси») – 87

Луис Фелипе Рамос («Лацио») – 87

Юри Тилеманс («Лестер») – 88

Жонатан Иконе («Лилль») – 87

Ренан Лоди («Атлетико») – 87

Дониэлл Мален (ПСВ) – 86

Тило Керер («ПСЖ») – 85

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