Эрлинг Холанд и Лаутаро Мартинес вошли в команду будущих звезд FIFA 20

Теги EA Sports FIFA 20 Симуляторы Спортивные Игры

EA Sports опубликовала состав второй команды будущих звезд FIFA 20.

Команда будущих звезд формируется из самых ярких и талантливых игроков до 23 лет.

В первый состав вошли Жоау Феликс и Родриго Гоэс.

Команда будущих звезд

Эрлинг Холанд («Боруссия Д») – 92
Лаутаро Мартинес («Интер») – 92
Каллум Хадсон-Одои («Челси») – 89
Дани Ольмо («РБ Лейпциг») – 88
Исмаила Сарр («Уотфорд») – 88
Эксекиэль Паласиос («Байер») – 89
Федерико Вальверде («Реал Мадрид») – 91
Фикайо Томори («Челси») – 87
Луис Фелипе Рамос («Лацио») – 87
Юри Тилеманс («Лестер») – 88
Жонатан Иконе («Лилль») – 87
Ренан Лоди («Атлетико») – 87
Дониэлл Мален (ПСВ) – 86
Тило Керер («ПСЖ») – 85

Французские адвокаты подали на EA в суд: хотят, чтобы FIFA Ultimate Team признали азартной игрой

Мы обманули Football Manager 2020: зарабатываем миллионы на перепродаже футболистов

Подписывайся на наш телеграм про игры!

Опрос

Кто станет новым героем «Четырех репортов»?

538 голосов
  • Chaos Knight-саппорт
    41%
  • Dragon Knight в оффлейне
    18%
  • Undying в оффлейне через урон с руки
    41%

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья