Эрлинг Холанд и Лаутаро Мартинес вошли в команду будущих звезд FIFA 20

EA Sports опубликовала состав второй команды будущих звезд FIFA 20.
Команда будущих звезд формируется из самых ярких и талантливых игроков до 23 лет.
В первый состав вошли Жоау Феликс и Родриго Гоэс.
Команда будущих звезд
Эрлинг Холанд («Боруссия Д») – 92
Лаутаро Мартинес («Интер») – 92
Каллум Хадсон-Одои («Челси») – 89
Дани Ольмо («РБ Лейпциг») – 88
Исмаила Сарр («Уотфорд») – 88
Эксекиэль Паласиос («Байер») – 89
Федерико Вальверде («Реал Мадрид») – 91
Фикайо Томори («Челси») – 87
Луис Фелипе Рамос («Лацио») – 87
Юри Тилеманс («Лестер») – 88
Жонатан Иконе («Лилль») – 87
Ренан Лоди («Атлетико») – 87
Дониэлл Мален (ПСВ) – 86
Тило Керер («ПСЖ») – 85
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