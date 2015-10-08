Жоау Феликс и Родриго Гоэс вошли в команду будущих звезд FIFA 20

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EA Sports представила первую команду будущих звезд FIFA 20.

«Будущих звезды» в FIFA 20 – самые яркие и талантливые игроки до 23 лет.

Команда будущих звезд

Жоау Феликс («Атлетико») – 92
Родриго Гоэс («Реал Мадрид») – 91
Сандро Тонали («Брешия») – 91
Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед») – 90
Габриэл Мартинелли («Арсенал») – 90
Николас Домингес («Болонья») – 89
Озан Кабак («Шальке») – 88
Мэйсон Маунт («Челси») – 88
Мусса Дембеле («Лион») – 87
Бубакар Камара («Марсель») – 87
Лисандро Мартинес («Аякс») – 86
Макс Ааронс («Норвич») – 85
Мусса Диаби («Байер») – 85
Эмерсон («Челси») – 85

Люк Шоу – самый высокооплачиваемый левый защитник АПЛ. Он провел в видеоиграх в 10 раз больше времени, чем на поле

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