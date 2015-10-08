Криштиану Роналду может стать двенадцатым игроком команды года FIFA 20

Теги Криштиану Роналду Серхио Рамос Сон Хын Мин Фабиньо Бернарду Силва FIFA 20 Спортивные Команда года FIFA 20 Игры

В FIFA 20 началось голосование за двенадцатого игрока команды года.

Номинанты

Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус», нападающий)
Роберт Левандовски (Польша, «Бавария», нападающий)
Хаким Зиеш (Марокко, «Аякс», полузащитник)
Рахим Стерлинг (Англия, «Манчестер Сити», полузащитник)
Эден Азар (Бельгия, «Реал Мадрид», полузащитник)

Культ саундтреков FIFA: под них танцуют в клубах, а Робби Уильямс обменял песню на любимый клуб в игре

Самый необычный парень из «Амкала»: таскал плиты на кладбище, проверял пиво, в будущее FIFA не верит

Подписывайся на наш телеграм про игры!

Опрос

Игра 2019 года

579 голосов
  • Control
    8%
  • Death Stranding
    19%
  • Call of Duty: Modern Warfare
    12%
  • Star Wars Jedi: Fallen Order
    13%
  • Sekiro: Shadows Die Twice
    19%
  • Gears 5
    2%
  • Другой вариант
    27%

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья