Криштиану Роналду может стать двенадцатым игроком команды года FIFA 20

В FIFA 20 началось голосование за двенадцатого игрока команды года.

Номинанты

Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус», нападающий)

Роберт Левандовски (Польша, «Бавария», нападающий)

Хаким Зиеш (Марокко, «Аякс», полузащитник)

Рахим Стерлинг (Англия, «Манчестер Сити», полузащитник)

Эден Азар (Бельгия, «Реал Мадрид», полузащитник)

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