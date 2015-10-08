Месси, Мбаппе и Алиссон вошли в команду года FIFA 20. В ней нет Роналду

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6 января EA Sports представила команду года FIFA 20.

Состав

Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ», нападающий)
Лионель Месси (Аргентина, «Барселона», нападающий)
Садьо Мане (Сенегал, «Ливерпуль», полузащитник)
Нголо Канте (Франция, «Челси», полузащитник)
Френки де Йонг (Голландия, «Барселона», полузащитник)
Кевин де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити», полузащитник)
Эндрю Робертсон (Шотландия, «Ливерпуль», защитник)
Маттейс де Лигт ( Голландия, «Ювентус», защитник)
Вирджил ван Дейк Голландия, («Ливерпуль», защитник)
Трент Александер-Арнолд (Англия, «Ливерпуль», защитник)
Алиссон (Бразилия, «Ливерпуль», вратарь)

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