В FIFA 20 обновили лицо Рибери. Прошлую версию не узнал он сам

В FIFA 20 очередное изменение — обновили лица некоторым футболистам.
Всего обновления получили 37 человек, среди них — полузащитник «Фиорентины» Рибери, который недавно раскритиковал свою модель в игре.
Танги Ндомбеле
Дэйли Блинд
Среди других обновления получили:
- Бенжамен Менди
- Джастин Клюйверт
- Николо Дзаньоло
- Родриго Силва де Гоис
- Милан Шкриньяр
- Уссем Ауар
- Кшиштоф Пионтек
- Лаутаро Мартинес
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