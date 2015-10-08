В FIFA 20 обновили лицо Рибери. Прошлую версию не узнал он сам

В FIFA 20 очередное изменение — обновили лица некоторым футболистам.

Всего обновления получили 37 человек, среди них — полузащитник «Фиорентины» Рибери, который недавно раскритиковал свою модель в игре.

Франк Рибери

Танги Ндомбеле

Дэйли Блинд

Среди других обновления получили:

Бенжамен Менди

Джастин Клюйверт

Николо Дзаньоло

Родриго Силва де Гоис

Милан Шкриньяр

Уссем Ауар

Кшиштоф Пионтек

Лаутаро Мартинес

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