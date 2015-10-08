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Франк Рибери про свою модель в FIFA 20: «Эй, EA Sports, кто этот парень?»

Теги Франк Рибери Фиорентина EA Sports FIFA 20 Pro Evolution Soccer 2020 Игры

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери раскритиковал свою модель в FIFA 20.

«Поиграл с детьми в FIFA 20 недавно. Эй, EA Sports, кто этот парень?» – спросил Рибери в твиттере.

Он выложил скриншот своего образа из игры.

В комментариях пользователи твиттера порекомендовали Рибери играть в PES 2020, указав на то, что там его модель сделана гораздо лучше.

FIFA 20 вышла 27 сентября на PC, Playstation 4, Xbox One и Nintendo Switch. 

«Кто этот парень?» Франк Рибери недоволен своей внешностью в FIFA 20

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