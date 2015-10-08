ВЦИОМ: 54% россиян негативно относятся к видеоиграм

По данным ВЦИОМ, больше половины россиян негативно относятся к видеоиграм.

У половины опрошенных никто из родных не играет в игры. У 41% россиян в семье играют дети или внуки, а у 8% - супруг или супруга.

Положительно к видеоиграм относятся 26% россиян, в то время как отрицательно – 54%. Также 58% опрошенных считают, что игры приносят больше вреда, чем пользы.

Главным плюсом видеоигр россияне считают развитие логического мышления, а главным минусом – возникновение зависимости.

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