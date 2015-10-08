Рейтинги Жоржиньо, Жиру и Эмерсона в FIFA 20

ФК «Челси» в инстаграме представил официальные рейтинги игроков Жоржиньо, Оливье Жиру и Эмерсона в FIFA 20.

FIFA 20 выйдет на PC, Playstation 4 и Xbox One 24 сентября. В игре появится новый режим уличного футбола Volta.

Жоржиньо – 83

Скорость – 55

Удары – 63

Передачи – 84

Дриблинг – 81

Защита – 70

Физ. мощь – 73

Оливье Жиру – 82

Скорость – 46

Удары – 81

Передачи – 71

Дриблинг – 73

Защита – 42

Физ. мощь – 79

Эмерсон – 77

Скорость – 79

Удары – 59

Передачи – 68

Дриблинг – 78

Защита – 74

Физ. мощь – 62