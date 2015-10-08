Рейтинги Жоржиньо, Жиру и Эмерсона в FIFA 20

ФК «Челси» в инстаграме представил официальные рейтинги игроков Жоржиньо, Оливье Жиру и Эмерсона в FIFA 20.
FIFA 20 выйдет на PC, Playstation 4 и Xbox One 24 сентября. В игре появится новый режим уличного футбола Volta.
Жоржиньо – 83
Скорость – 55
Удары – 63
Передачи – 84
Дриблинг – 81
Защита – 70
Физ. мощь – 73
Оливье Жиру – 82
Скорость – 46
Удары – 81
Передачи – 71
Дриблинг – 73
Защита – 42
Физ. мощь – 79
Эмерсон – 77
Скорость – 79
Удары – 59
Передачи – 68
Дриблинг – 78
Защита – 74
Физ. мощь – 62
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