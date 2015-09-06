Топ-20 рейтинга FIFA 20 слили в сеть. В топ-3 Месси, Роналду и Неймар

В сети появился список 20 лучших игроков FIFA 20 по рейтингу. Видео со сливом топ-20 появилось на Youtube-канале NepentheZ.
FIFA 20 выйдет на PC, Playstation 4 и Xbox One 24 сентября. В игре появится новый режим уличного футбола Volta.
Топ-20 рейтинга FIFA 20
1. Лионель Месси – 94
2. Криштиану Роналду – 93
3. Неймар – 92
4. Эден Азар – 91
5. Ян Облак – 91
6. Мохамед Салах – 90
7. Вирджил ван Дейк – 90
8. Лука Модрич – 90
9. Алиссон – 90
10. Марк-Андре тер Стеген – 90
11. Антуан Гризманн – 89
12. Луис Суарес – 89
13. Серхио Рамос – 89
14. Давид Де Хеа – 89
15. Рахим Стерлинг – 88
16. Садьо Мане – 88
17. Лерой Сане – 88
18. Кристиан Эриксен – 88
19. Поль Погба – 88
20. Тони Кроос – 88
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