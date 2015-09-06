Топ-20 рейтинга FIFA 20 слили в сеть. В топ-3 Месси, Роналду и Неймар

В сети появился список 20 лучших игроков FIFA 20 по рейтингу. Видео со сливом топ-20 появилось на Youtube-канале NepentheZ.

FIFA 20 выйдет на PC, Playstation 4 и Xbox One 24 сентября. В игре появится новый режим уличного футбола Volta.

Топ-20 рейтинга FIFA 20

1. Лионель Месси – 94

2. Криштиану Роналду – 93

3. Неймар – 92

4. Эден Азар – 91

5. Ян Облак – 91

6. Мохамед Салах – 90

7. Вирджил ван Дейк – 90

8. Лука Модрич – 90

9. Алиссон – 90

10. Марк-Андре тер Стеген – 90

11. Антуан Гризманн – 89

12. Луис Суарес – 89

13. Серхио Рамос – 89

14. Давид Де Хеа – 89

15. Рахим Стерлинг – 88

16. Садьо Мане – 88

17. Лерой Сане – 88

18. Кристиан Эриксен – 88

19. Поль Погба – 88

20. Тони Кроос – 88

Сексуальные пасы, новые режимы и даже лицензии. Кажется, в этом году стоит брать PES 2020, а не FIFA

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