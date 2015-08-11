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Сборная России победила на чемпионате мира по PUBG

Теги ubah PUBG PUBG Nations Cup Игры

Сборная России одержала победу на турнире PUBG Nations Cup 2019. Выигрыш команды составил 100 тыс. долларов.

Россияне набрали 127 очков, оторвавшись от занявшей второе место Южной Кореи на 4 очка. Третье место заняла сборная Канады.

Турнир проходил в Сеуле с 9 по 11 августа. 16 национальных команд сражались за призовой фонд 500 тыс. долларов. 

Состав сборной России по PUBG: Faze.ubah, NaVi.ADOUZ1E, CrowCrowd.Kemba7, NaVi.Ceh9, Team Reciprocity.Dyrem 

«Я бы РПГ в игру добавил, чтобы дома взрывать». Мы поговорили с игроками сборной России по PUBG после первого дня ЧМ

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