Сборная России победила на чемпионате мира по PUBG

Сборная России одержала победу на турнире PUBG Nations Cup 2019. Выигрыш команды составил 100 тыс. долларов.

Россияне набрали 127 очков, оторвавшись от занявшей второе место Южной Кореи на 4 очка. Третье место заняла сборная Канады.

Турнир проходил в Сеуле с 9 по 11 августа. 16 национальных команд сражались за призовой фонд 500 тыс. долларов.

Состав сборной России по PUBG: Faze.ubah, NaVi.ADOUZ1E, CrowCrowd.Kemba7, NaVi.Ceh9, Team Reciprocity.Dyrem

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