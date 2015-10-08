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    Футболист ЦСКА Кучаев: «FIFA c каждым годом становится только хуже. В FIFA 19 сыграл один раз, больше не включал»

    Теги FIFA 19 Игры

    Игроки ЦСКА Никита Чернов и Константин Кучаев рассказали о своем увлечении играми и раскритиковали серию FIFA.

    – Часто удается поиграть в CS? Какой у вас плейстайл: играете жадно или можете пожертвовать собой ради команды?

    Чернов: Мы просто играем по фану: выйти, пострелять, убить время. Может, получается часа 2, 2-3 игры. На сборах не получается поиграть вообще, требуется много отдыха.

    – Вы играете в синглплеерные игры или предпочитаете только многопользовательские?

    Чернов: Я играл как-то в The Last of Us, очень понравилось. GTA проходили. Но в основном у меня две игры: FIFA и CS.

    Кучаев: Я вообще не очень люблю играть один, это немного скучно. Больше нравится играть вместе с кем-то, так гораздо веселее.

    – Как старшее поколение футболистов относится к играм? С CS никогда не было проблем?

    Кучаев: Одно время наше старшее поколение сами поигрывали в CS. Это сейчас они перестали. Год назад, наверное, в нашей команде это вообще было в тренде. Больше половины играли в CS. Сейчас мы ветераны – все [остальные] забросили.

    – Футболисты играют в фифу?

    Кучаев: Уже нет. На мой взгляд, она с годами становится только хуже. Я вообще ради фифы себе купил PlayStation четыре года назад, и с каждым годом она мне все меньше и меньше нравится. Когда появилась FIFA 19, сыграл один раз, больше вообще не включал, PS теперь просто пылится. Не нравится, что EA сделала с игрой.

    Чернов: Раньше тоже играл. В 16, 17, 18, Legend League пытался каждую неделю играть. Специально ждал пятницу, субботу и воскресенье, но потом стало меньше времени и все как-то сошло на нет. Сейчас полностью согласен с Костей: игра все меньше похожа на реальность. Люди забивают невероятные мячи из-под себя с центра поля! Как футболист я понимаю, что такое в игре может где-то у кого-то заскочить раз за сто игр. Но не в каждом же матче. Один раз видел турнир по фифе, там парень забил гол, а ему сразу с развода забили три подряд. Он просто бросил геймпад и ушел. Я его отлично понимаю.

    Больше фифы – в нашем инстаграме про видеоигры

    Поговорили с Кучаевым и Черновым из ЦСКА про игры: они не любят фифу, зато уважают CS

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