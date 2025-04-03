📝 Мы ищем новостника!

Теги Кибер Вакансии Dota 2

Привет! Кибер в поисках новостника.

Если вы держите руку на пульсе всех киберспортивных событий, новинок игро-, кино- и стримерской индустрий, можете быстро вникнуть в суть инфоповода и выделить главное, а также не прочь провести вечер-другой на стриме Ильи Мэддисона, Александра «Nix» Левина или Ильи «M0nesy» Осипова в поиске оригинальных историй – значит, мы ждем вас в рядах новостников Кибера!

От вас требуется:

  • грамотный русский язык и умение кратко излагать свои мысли;
  • знание английского языка для перевода информации как в текстовом виде, так и на слух;
  • адекватность, готовность впитывать информацию и развиваться;
  • выполнение тестового задания.

Тестовое задание:

  1. Переведите и оформите новостью несколько самых жарких цитат Троелса «Synderen» Нильсена и Шеннон «SUNSfan» Скоттэна по патчу 7.38c, последним турнирам и решаффлам из подкаста We Say Things.
  2. Напишите новость по актуальному багу или статистическому факту из Доты или CS 2 (примеры – здесьздесь и здесь). Информацию можно найти на Dotabuff, HLTV, Esports Charts, Opendota, Stratz, Dota2ProTracker, DatDota, Spectral.gg, сабреддите Доты или КС, в твиттере Ноксвилля и на других подобных ресурсах.
  3. Напишите новость про игры или кино, которую мы упустили из виду на этой неделе.

Оформите новости в соответствии с нашим стилем: заголовок, введение, суть, дополнительный контекст. В конце укажите источник, из которого брали информацию.

Присылайте тестовое задание (лучше всего – в теле письма) с коротким рассказом о себе на k.semenov@sports.ru. Тема письма: «Автор новостей Кибер». Дедлайн – 23:59 воскресенья, 6 апреля.

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11 комментариев
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Дико извиняюсь пробегал кабанчиком увидел вашу вакансию че тут? АХАХХААХ 30 лет мужикам сидят пишут как в человечков играют нарисованных, я в ваших годах уже старший слесарь был)) ладно до встречи
Задроты бл)))
+23
-1
+22
"адекватность, готовность впитывать информацию и развиваться;" - это значит смотреть тупые стримы нвыдергивать оттуда фразу аля: ой ....ля я купил новые кроссы" и постить одну фразу в виде новости как вы часто делаете?

Ну тогда вам каждый первый сойдет.
+15
0
+15
Ответ Илья Спирин_1116674747
Одни потребности, а что получит в замен работник не сказано
Мешочек рофлов в чатах
+7
0
+7
@двн
+6
0
+6
Дифужна уволили?
+5
0
+5
Ответ Константин Семёнов
Дифужна уволили?
Дифужна забанили
+4
0
+4
Одни потребности, а что получит в замен работник не сказано
+4
0
+4
Ответ Константин Семёнов
Привет! Ну, народ обычно и интересуется темами типа того, кто какие кроссы купил) Помимо таких развлекательных тем со стримов, мы даем и другие новости - например, статистику турниров, обновления игр, трейлеры фильмов, борьбу ChatGPT и DeepSeek в разделе Железа и еще кучу всякого Но на новостной смене иногда, конечно, придется и про новые кроссы писать
борьбу ChatGPT и DeepSeek 🤮
+2
0
+2
Ответ sad_dread
@двн
@Мария Малезич
+2
-1
+1
Ответ Xolo Carry
"адекватность, готовность впитывать информацию и развиваться;" - это значит смотреть тупые стримы нвыдергивать оттуда фразу аля: ой ....ля я купил новые кроссы" и постить одну фразу в виде новости как вы часто делаете? Ну тогда вам каждый первый сойдет.
Привет! Ну, народ обычно и интересуется темами типа того, кто какие кроссы купил) Помимо таких развлекательных тем со стримов, мы даем и другие новости - например, статистику турниров, обновления игр, трейлеры фильмов, борьбу ChatGPT и DeepSeek в разделе Железа и еще кучу всякого

Но на новостной смене иногда, конечно, придется и про новые кроссы писать
+4
-4
0
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