Наверх
Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    PUBG – первая из премиум-игр по доходам за 2018 год. У FIFA 18 второе место, у GTA V – третье

    Теги Overwatch Call of Duty PUBG Rainbow Six Siege FIFA 18 Grand Theft Auto 5 Call of Duty: Black Ops 4 Red Dead Redemption 2 FIFA 19 Игры

    SuperData составила топ-10 премиум-игр по доходам за 2018 год.

    Первое место заняла PUBG – 1,028 млрд долларов, без учета дохода от мобильной версии игры.

    Топ-10 игр

    1. PUBG – 1,028 млрд 
    2. FIFA 18 – 790 млн
    3. Grand Theft Auto V – 628 млн
    4. Call of Duty: Black Ops 4 (вышла в октябре) – 612 млн
    5. Red Dead Redemption 2 (вышла в октябре) – 516 млн
    6. Call of Dury WWII – 506 млн
    7. FIFA 19 (вышла в сентябре) – 482 млн
    8. Monster Hunter World (вышла в январе) – 467 млн
    9. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – 440 млн
    10. Overwatch – 429 млн

    Fortnite стала первой среди условно-бесплатных игр по доходу за 2018 год. LoL на третьем месте

    Косплей эльфа крови из World of Warcraft, который лучше не смотреть на работе

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на cyber.sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на cyber.sports.ru

    Если у вас был аккаунт на Sports.ru,
    вы можете зайти через него.

    Через несколько секунд вы узнаете, почему cyber.sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на cyber.sports.ru?
    Зарегистрироваться