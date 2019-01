PUBG – первая из премиум-игр по доходам за 2018 год. У FIFA 18 второе место, у GTA V – третье

SuperData составила топ-10 премиум-игр по доходам за 2018 год.

Первое место заняла PUBG – 1,028 млрд долларов, без учета дохода от мобильной версии игры.

Топ-10 игр

1. PUBG – 1,028 млрд

2. FIFA 18 – 790 млн

3. Grand Theft Auto V – 628 млн

4. Call of Duty: Black Ops 4 (вышла в октябре) – 612 млн

5. Red Dead Redemption 2 (вышла в октябре) – 516 млн

6. Call of Dury WWII – 506 млн

7. FIFA 19 (вышла в сентябре) – 482 млн

8. Monster Hunter World (вышла в январе) – 467 млн

9. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – 440 млн

10. Overwatch – 429 млн

