PUBG – первая из премиум-игр по доходам за 2018 год. У FIFA 18 второе место, у GTA V – третье

SuperData составила топ-10 премиум-игр по доходам за 2018 год.
Первое место заняла PUBG – 1,028 млрд долларов, без учета дохода от мобильной версии игры.
Топ-10 игр
1. PUBG – 1,028 млрд
2. FIFA 18 – 790 млн
3. Grand Theft Auto V – 628 млн
4. Call of Duty: Black Ops 4 (вышла в октябре) – 612 млн
5. Red Dead Redemption 2 (вышла в октябре) – 516 млн
6. Call of Dury WWII – 506 млн
7. FIFA 19 (вышла в сентябре) – 482 млн
8. Monster Hunter World (вышла в январе) – 467 млн
9. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – 440 млн
10. Overwatch – 429 млн
Fortnite стала первой среди условно-бесплатных игр по доходу за 2018 год. LoL на третьем месте
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