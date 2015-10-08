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    Рамос и Мбаппе попали в команду года FIFA 19. Салах – нет

    Теги FIFA 19 Игры

    В EA Sports выбрали команду года FIFA 19.

    Вратарь: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»).

    Защитники: Марсело, Серхио Рамос, Рафаэль Варан («Реал»), Виргил ван Дейк («Ливерпуль»).

    Полузащитники: Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Нголо Канте («Челси»), Лука Модрич («Реал»).

    Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»).

    Обновленные карточки форвардов будут доступны в игре уже сегодня.

    Помимо разработчиков игры, 11 лучших выбирали журналисты, спортсмены и члены сообщества FIFA.

    12-летний пацан разносит на турнирах по FIFA 19. Уже выиграл 5 тысяч долларов

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