Рамос и Мбаппе попали в команду года FIFA 19. Салах – нет

В EA Sports выбрали команду года FIFA 19.
Вратарь: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»).
Защитники: Марсело, Серхио Рамос, Рафаэль Варан («Реал»), Виргил ван Дейк («Ливерпуль»).
Полузащитники: Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Нголо Канте («Челси»), Лука Модрич («Реал»).
Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»).
Обновленные карточки форвардов будут доступны в игре уже сегодня.
Помимо разработчиков игры, 11 лучших выбирали журналисты, спортсмены и члены сообщества FIFA.
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