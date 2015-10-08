Александр Головин играл в PUBG на стриме Drainys

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин сыграл PlayerUnknown’s Battlegounds с бывшим игроком Natus Vincere Святославом «Drainys» Комиссаровым.

Попутно Головин отвечал на вопросы, которые задавали зрители в чате.

PUBG – игра в жанре «королевская битва». В одном матче участвуют около 100 человек, для победы нужно остаться последним выжившим на карте.

Drainys выступал за Na`Vi с апреля по сентябрь. В составе украинской команды он выиграл турнир Global Loot League Season 1 и занял 4-е место на чемпионате мира, который прошел в июле в Берлине.