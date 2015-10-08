Акинфенва – самый сильный игрок FIFA 19, Халк и Каземиро попали в топ-10 по «физике»

EA Sports опубликовала списки самых сильных и наиболее физически развитых футболистов FIFA 19.
По сравнению с прошлогодней версией из первой десятки по «физике» выпали Поль Погба, Диего Коста и Маруан Феллайни.
Топ-10 по «силе»
1. Адебайо Акинфенва («Уиком Уондерерс»);
2. Томаш Хоры («Виктория Пльзень»);
3. Кендалл Уостон («Ванкувер Уайткэпс»);
4. Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»);
5. Фелипе Карвальо («Волеренга»);
6. Андерсон Эсити («Гент»);
7. Калиду Кулибали («Наполи»);
8. Никлас Зюле («Бавария»);
9. Кара Мбодж («Нант»);
10. Себастьян Коатес («Спортинг»).
Топ-10 по «физике»
1. Андерсон Эсити («Гент»);
2. Деннис Хедигер («Тун»);
3. Стивен Нзонзи («Рома»);
4. Хон Гарридо («Кадис»);
5. Халк («Шанхай СИПГ»);
6. Виктор Ваньяма («Тоттенхэм Хотспур»);
7. Жоффре Кондогбия («Валенсия»);
8. Юрай Куцка («Трабзонспор»);
9. Марсело Фильо («Лион»);
10. Каземиро («Реал Мадрид»).
13 сентября вышла демоверсия FIFA 19 для ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch, релиз полной версии состоится 28 сентября.
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