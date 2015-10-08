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    Акинфенва – самый сильный игрок FIFA 19, Халк и Каземиро попали в топ-10 по «физике»

    Теги Халк Маруан Феллайни Стивен Нзонзи Поль Погба Диего Коста Жоффре Кондогбиа Каземиро Калиду Кулибали Адебайо Акинфенва Никлас Зюле FIFA Другие

    EA Sports опубликовала списки самых сильных и наиболее физически развитых футболистов FIFA 19.

    По сравнению с прошлогодней версией из первой десятки по «физике» выпали Поль Погба, Диего Коста и Маруан Феллайни.

    Топ-10 по «силе»

    1. Адебайо Акинфенва («Уиком Уондерерс»);
    2. Томаш Хоры («Виктория Пльзень»);
    3. Кендалл Уостон («Ванкувер Уайткэпс»);
    4. Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»);
    5. Фелипе Карвальо («Волеренга»);
    6. Андерсон Эсити («Гент»);
    7. Калиду Кулибали («Наполи»);
    8. Никлас Зюле («Бавария»);
    9. Кара Мбодж («Нант»);
    10. Себастьян Коатес («Спортинг»).

    Топ-10 по «физике»

    1. Андерсон Эсити («Гент»);
    2. Деннис Хедигер («Тун»);
    3. Стивен Нзонзи («Рома»);
    4. Хон Гарридо («Кадис»);
    5. Халк («Шанхай СИПГ»);
    6. Виктор Ваньяма («Тоттенхэм Хотспур»);
    7. Жоффре Кондогбия («Валенсия»);
    8. Юрай Куцка («Трабзонспор»);
    9. Марсело Фильо («Лион»);
    10. Каземиро («Реал  Мадрид»).

    13 сентября вышла демоверсия FIFA 19 для ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch, релиз полной версии состоится 28 сентября.

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