Акинфенва – самый сильный игрок FIFA 19, Халк и Каземиро попали в топ-10 по «физике»

EA Sports опубликовала списки самых сильных и наиболее физически развитых футболистов FIFA 19.

По сравнению с прошлогодней версией из первой десятки по «физике» выпали Поль Погба, Диего Коста и Маруан Феллайни.

Топ-10 по «силе»

1. Адебайо Акинфенва («Уиком Уондерерс»);

2. Томаш Хоры («Виктория Пльзень»);

3. Кендалл Уостон («Ванкувер Уайткэпс»);

4. Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»);

5. Фелипе Карвальо («Волеренга»);

6. Андерсон Эсити («Гент»);

7. Калиду Кулибали («Наполи»);

8. Никлас Зюле («Бавария»);

9. Кара Мбодж («Нант»);

10. Себастьян Коатес («Спортинг»).

Топ-10 по «физике»

1. Андерсон Эсити («Гент»);

2. Деннис Хедигер («Тун»);

3. Стивен Нзонзи («Рома»);

4. Хон Гарридо («Кадис»);

5. Халк («Шанхай СИПГ»);

6. Виктор Ваньяма («Тоттенхэм Хотспур»);

7. Жоффре Кондогбия («Валенсия»);

8. Юрай Куцка («Трабзонспор»);

9. Марсело Фильо («Лион»);

10. Каземиро («Реал Мадрид»).

13 сентября вышла демоверсия FIFA 19 для ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch, релиз полной версии состоится 28 сентября.

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Карточка Акинфенвы

Карточка Эсити