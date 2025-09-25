Malr1ne: «У меня сдохла левая почка, на 1-2% от силы работает. Это гидронефроз»

Malr1ne сообщил о проблемах с почками.

👉️ Подпишись на нашу телегу про Доту! Все слухи о решаффлах – там

«У меня врожденная болезнь почки. Вот есть почка, у нее есть стандартные размеры. Она выполняет 2 функции, если не ошибаюсь: кровообращение и мочевую функцию. И у меня с рождения болезнь, не знаю почему, по дефолту, случайно так появилась.

И у меня почка увеличена в размерах. Там идут каналы от почки в мочевой пузырь, и у меня на левой почке эти каналы сжаты сосудами, которые тоже идут в почку. И из-за того, что там сжато, у меня все время идет давление. Из-за этого идет сбой, назовем это так. Из-за этого у меня почка увеличивается.

И со временем, с годами, она увеличивалась и увеличивалась, становилось ей все хуже. Дошло до того, что я узнал об этом в 18 лет и забил на это. В итоге почка у меня сдохла. Она просто не функционирует. Я общался с врачами: спасать или не спасать, вырезать или нет. Они сказали: ничего не болит – не трогай, но почку уже не спасти, она уже почти не работает. 1-2% от силы работает.

А вторая правая почка у меня в соло тащит организм. [...] Да, Skiter, правая почка 1 на 9 (Кибер: в это время Skiter написал Стасу в Стиме). Вот. Поэтому, ребят, если я умру – знайте, у меня вторая почка отказала. Да, это гидронефроз называется», – поделился Станислав «Malr1ne » Поторак на прямой трансляции.

Гидронефроз – заболевание, вызываемое нарушением оттока мочи из почки.

21-летний россиянин Malr1ne из Можайска в составе Falcons в этом месяце выиграл The International 2025 – чемпионат мира по Доте. За победу клуб заработал 1,22 млн долларов.

НС обвиняет Никса в накрутке зрителей. Что известно?

NS считает, что этот Инт не запомнят. Вот почему он не прав