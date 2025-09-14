Dota2CS 2
Коэффициенты предоставлены
ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ
23

🏆 Falcons выиграли TI14

Falcons стали чемпионом TI14.

👉️ Подпишись на нашу телегу про Доту! Вся инфа про Инт и слухи о решафлах – там

В гранд-финале ЧМ по Доте – The International 2025 – встретилась китайская Xtreme и интернациональная Falcons. Falcons победили Xtreme со счетом 3:2 и стали чемпионами мира по Доте.

Тренер Falcons Кертис «Aui_2000» Лин стал первым трехкратным чемпионом мира: один раз в качестве игрока и дважды в качестве тренера. Китай не может выиграть ЧМ по Доте с 2016 года, тогда лучшими стали Wings.

За первое место Falcons, за которых выступает 20-летний россиянин Станислав «Malr1ne» Поторак, заработали 1,14 млн долларов. Xtreme за второе место заработала 348,1 тысячи долларов.

Для керри Xtreme Ван «Ame» Чуньюя это третье поражение в гранд-финалах TI – до этого было 2 проигранных гранд-финала против Spirit и OG.

Falcons до старта ЧМ проиграли 4 из 5 гранд-финалов в 2025 году, в том числе летний финал EWC – второго крупнейшего турнира по Доте после The International.

Состав Falcons:

  1. Оливер «Skiter» Лепко (Словакия, керри);

  2. Станислав «Malr1ne» Поторак (Россия, мид);

  3. Аммар «AMMAR_THE_FUCKER» аль-Ассаф (Иордания, оффлейн);

  4. Андреас Франк «Cr1t-» Нильсен (Дания, саппорт);

  5. Цзинцзюнь «Sneyking» Ву (США, саппорт);

  6. Кертис «Aui_2000» Лин (Канада, тренер).

Состав Xtreme:

  1. Ван «Ame» Чуньюй (Китай, керри);

  2. Го «Xm» Хунчэн (Китай, мид);

  3. Лин «Xxs» Дзин (Китай, оффлейн);

  4. Чжао «XinQ» Цзысин (Китай, саппорт);

  5. Йап «xNova» Джиан Вей (Малайзия, саппорт, стендин);

  6. Чжан «xiao8» Нин (Китай, тренер).

The International 2025 проходит в Гамбурге с 4 по 14 сентября. Призовой фонд на момент старта турнира – 2,39 млн долларов. За расписанием и результатами TI14 следите на Кибере по ссылке.

Что там у наших на Инте? Онлайн всех событий

Кажется, это вершина PARIVISION. Дальше только хуже

На TI14 лучшая церемония открытия в истории?742 голоса
Да, огонь!The International
Неплохо, но раньше было лучше...Гейб Ньюэлл
Нет, это одна из худших церемоний!Valve
Не смотрел(а) открытие...Dota 2
Опубликовано: Константин Семёнов
Результаты
logoThe International
logoXtreme Gaming
logoFalcons
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Dota 2 в Telegram
Главные новости
Nix снова побил рекорд по зрителям – 400 тысяч на финале Falcons – Xtreme
122 минуты назад
Сколько Xtreme заработала на The international 2025?
2 минуты назад
Icefrog поздравил Falcons с победой на TI14
7 минут назад
Falcons получат более 1 млн долларов за победу на TI14
212 минут назад
Malr1ne заплакал после победы на TI14: «Я и мечтать не мог о том, что у меня будет шанс выиграть TI, особенно так рано»
15 минут назадВидео
За финалом Falcons и Xtreme на TI14 следили 1,77 млн человек. Это лучший результат с 2021-го
17 минут назад
Sneyking о победе на TI: «Мы со Скитером сделаем это еще раз!»
19 минут назад
Skiter: «Я счастлив, что стал частью состава, который помог Криту выиграть TI»
23 минуты назад
Fng: «Сильный Инт, конечно. Суходроч был нереальный, но сам турнир очень сильно запомнился»
24 минуты назад
Dyrachyo: «Malr1ne – просто легенда!»
29 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
🔥 Это ОН – финал The International! Кто победит?
сегодня, 06:30
Bach о вылете с TI14: «Мы играли теми же стратегиями, что и раньше, не смогли придумать что-то новое»
612 сентября, 13:41
Gpk: «Мы сами себе вставили палки в колеса. Где-то старались даже больше, чем нужно»
211 сентября, 22:10
Fng про челлендж Никса: «Саня – легенда, конечно»
17 июня, 11:17
Fn: «Преимущество Скитера – он готов сыграть на абсолютно любом говне. Это огромный плюс для игрока»
11 мая, 15:25
Maelstorm: «Считаю, что ESL провела великолепное и сложное расследование. Это орге и нужно было»
30 января, 18:25
Отвечай ежедневно на вопросы о Доте и выигрывай классные призы! 🥳
7 октября 2024, 16:00
Хочешь официальный мерч с TI13? Выиграй в нашей телеге!⚡️
3 октября 2024, 16:00
Где смотреть Falcons – 1win на The International 2024 по Dota 2
9 сентября 2024, 03:00
DM: «В этом году мы пришли к тому, можно сказать, как я видел идеальную команду. Мы долго к этому шли»
29 августа 2024, 18:45