🏆 Falcons выиграли TI14

Falcons стали чемпионом TI14.

В гранд-финале ЧМ по Доте – The International 2025 – встретилась китайская Xtreme и интернациональная Falcons . Falcons победили Xtreme со счетом 3:2 и стали чемпионами мира по Доте.

Тренер Falcons Кертис «Aui_2000» Лин стал первым трехкратным чемпионом мира: один раз в качестве игрока и дважды в качестве тренера. Китай не может выиграть ЧМ по Доте с 2016 года, тогда лучшими стали Wings.

За первое место Falcons, за которых выступает 20-летний россиянин Станислав «Malr1ne» Поторак, заработали 1,14 млн долларов. Xtreme за второе место заработала 348,1 тысячи долларов.

Для керри Xtreme Ван «Ame» Чуньюя это третье поражение в гранд-финалах TI – до этого было 2 проигранных гранд-финала против Spirit и OG.

Falcons до старта ЧМ проиграли 4 из 5 гранд-финалов в 2025 году, в том числе летний финал EWC – второго крупнейшего турнира по Доте после The International.

Состав Falcons:

Оливер «Skiter» Лепко (Словакия, керри); Станислав «Malr1ne» Поторак (Россия, мид); Аммар «AMMAR_THE_FUCKER» аль-Ассаф (Иордания, оффлейн); Андреас Франк «Cr1t-» Нильсен (Дания, саппорт); Цзинцзюнь «Sneyking» Ву (США, саппорт); Кертис «Aui_2000» Лин (Канада, тренер).

Состав Xtreme:

Ван «Ame» Чуньюй (Китай, керри); Го «Xm» Хунчэн (Китай, мид); Лин «Xxs» Дзин (Китай, оффлейн); Чжао «XinQ» Цзысин (Китай, саппорт); Йап «xNova» Джиан Вей (Малайзия, саппорт, стендин); Чжан «xiao8» Нин (Китай, тренер).

The International 2025 проходит в Гамбурге с 4 по 14 сентября. Призовой фонд на момент старта турнира – 2,39 млн долларов. За расписанием и результатами TI14 следите на Кибере по ссылке .

