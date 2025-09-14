🏆 Falcons выиграли TI14
В гранд-финале ЧМ по Доте – The International 2025 – встретилась китайская Xtreme и интернациональная Falcons. Falcons победили Xtreme со счетом 3:2 и стали чемпионами мира по Доте.
Тренер Falcons Кертис «Aui_2000» Лин стал первым трехкратным чемпионом мира: один раз в качестве игрока и дважды в качестве тренера. Китай не может выиграть ЧМ по Доте с 2016 года, тогда лучшими стали Wings.
За первое место Falcons, за которых выступает 20-летний россиянин Станислав «Malr1ne» Поторак, заработали 1,14 млн долларов. Xtreme за второе место заработала 348,1 тысячи долларов.
Для керри Xtreme Ван «Ame» Чуньюя это третье поражение в гранд-финалах TI – до этого было 2 проигранных гранд-финала против Spirit и OG.
Falcons до старта ЧМ проиграли 4 из 5 гранд-финалов в 2025 году, в том числе летний финал EWC – второго крупнейшего турнира по Доте после The International.
Состав Falcons:
Оливер «Skiter» Лепко (Словакия, керри);
Станислав «Malr1ne» Поторак (Россия, мид);
Аммар «AMMAR_THE_FUCKER» аль-Ассаф (Иордания, оффлейн);
Андреас Франк «Cr1t-» Нильсен (Дания, саппорт);
Цзинцзюнь «Sneyking» Ву (США, саппорт);
Кертис «Aui_2000» Лин (Канада, тренер).
Состав Xtreme:
Ван «Ame» Чуньюй (Китай, керри);
Го «Xm» Хунчэн (Китай, мид);
Лин «Xxs» Дзин (Китай, оффлейн);
Чжао «XinQ» Цзысин (Китай, саппорт);
Йап «xNova» Джиан Вей (Малайзия, саппорт, стендин);
Чжан «xiao8» Нин (Китай, тренер).
The International 2025 проходит в Гамбурге с 4 по 14 сентября. Призовой фонд на момент старта турнира – 2,39 млн долларов. За расписанием и результатами TI14 следите на Кибере по ссылке.
