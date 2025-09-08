⚡️Spirit покинула TI14 на 9-13-м месте. Falcons прошли в плей-офф

Spirit не сыграет в плей-офф The International 2025.

Spirit уступила Falcons в заключительном десайдере за выход в плей-офф The International 2025. Встреча завершилась со счетом 0:2. Первая карта встречи продлилась 77 минуты, вторая – 45.

Команда Ярослава «Miposhka» Найденова завершила групповой этап чемпионата со статистикой 2-3. Бен «Noxville» Стинуизен ранее отметил, что Spirit за выход в плей-офф турнира должна была сыграть против Heroic, но организаторы изменили правила.

Илья «Yatoro» Мулярчук и Магомед «Collapse» Халилов попробовали снести трон Falcons через бэкдор на первой карте. В итоге оба игрока Spirit умерли без байбэков, а Falcons закончили карту.

Spirit заняла итоговое 9-13-е место на The International 2025 (45 тысяч долларов).

Spirit выигрывала The International в 2021 году, заработав 18 млн долларов, и в 2023 году, заработав 1,521 долларов.

В июле 2025 года Spirit стала чемпионом EWC, заработав 1 млн долларов.

Состав Spirit:

Илья «Yatoro » Мулярчук (Украина);

Денис «Larl » Сигитов (Россия);

Магомед «Collapse » Халилов (Россия);

Александр «Rue » Филин (Россия);

Ярослав «Miposhka » Найденов (Россия);

Айрат «Silent » Газиев – тренер (Россия).

Состав Falcons:

Оливер «Skiter » Лепко (Словакия);

Станислав «Malr1ne » Поторак (Россия);

Аммар «ATF » аль-Ассаф (Иордания);

Андреас Франк «Cr1t » Нильсен (Дания);

Цзинцзюнь «Sneyking » Ву (США)

Кертис «Aui_2000 » Лин – тренер (Канада).

The International 2025 проходит в Гамбурге с 4 по 14 сентября. Призовой фонд на момент старта турнира – 2,39 млн долларов. За расписанием и результатами TI14 следите на Кибере по ссылке .

