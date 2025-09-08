15

⚡️Spirit покинула TI14 на 9-13-м месте. Falcons прошли в плей-офф

Spirit не сыграет в плей-офф The International 2025.

Spirit уступила Falcons в заключительном десайдере за выход в плей-офф The International 2025. Встреча завершилась со счетом 0:2. Первая карта встречи продлилась 77 минуты, вторая – 45.

Команда Ярослава «Miposhka» Найденова завершила групповой этап чемпионата со статистикой 2-3. Бен «Noxville» Стинуизен ранее отметил, что Spirit за выход в плей-офф турнира должна была сыграть против Heroic, но организаторы изменили правила.

Илья «Yatoro» Мулярчук и Магомед «Collapse» Халилов попробовали снести трон Falcons через бэкдор на первой карте. В итоге оба игрока Spirit умерли без байбэков, а Falcons закончили карту.

Spirit заняла итоговое 9-13-е место на The International 2025 (45 тысяч долларов).

Spirit выигрывала The International в 2021 году, заработав 18 млн долларов, и в 2023 году, заработав 1,521 долларов.

В июле 2025 года Spirit стала чемпионом EWC, заработав 1 млн долларов.

Состав Spirit:

  • Илья «Yatoro» Мулярчук (Украина);

  • Денис «Larl» Сигитов (Россия);

  • Магомед «Collapse» Халилов (Россия);

  • Александр «Rue» Филин (Россия);

  • Ярослав «Miposhka» Найденов (Россия);

  • Айрат «Silent» Газиев – тренер (Россия).

Состав Falcons:

  • Оливер «Skiter» Лепко (Словакия);

  • Станислав «Malr1ne» Поторак (Россия);

  • Аммар «ATF» аль-Ассаф (Иордания);

  • Андреас Франк «Cr1t» Нильсен (Дания);

  • Цзинцзюнь «Sneyking» Ву (США)

  • Кертис «Aui_2000» Лин – тренер (Канада).

The International 2025 проходит в Гамбурге с 4 по 14 сентября. Призовой фонд на момент старта турнира – 2,39 млн долларов. За расписанием и результатами TI14 следите на Кибере по ссылке.

Что там у наших на Инте? Онлайн всех событий

Aurora вылетела! А никто и не удивлен

Что посоветуете Spirit?599 голосов
Сохранить полный составTeam Spirit
Поменять только РюАлександр «Rue» Филин
Кикнуть СайлентаАйрат «Silent» Газиев
Добрать себе хорошее дуо саппортовЯрослав «Miposhka» Найденов
Заменить кораДенис «Larl» Сигитов
Полный дизбандYellow Submarine
Опубликовал: Артём Васильченко
logoTeam Spirit
Результаты
logoFalcons
logoThe International
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Dota 2 в Telegram
Материалы по теме
Nix: «У Spirit нет шансов в плей-офф. Yatoro в каждой игре должен из дерьма выбираться»
1вчера, 21:20
Mira после пика Магнуса и ШД от Spirit против Falcons: «Шансы появились. Болеем»
1вчера, 21:05
Yatoro вышел на 2-е место по добиванию крипов на TI14 – 1565. Shiro на первом – 1783
1вчера, 20:55
Главные новости
Yatoro, Collapse, Miposhka и еще 5 игроков из Восточной Европы вошли в топ-30 дотеров в истории
через 1 час 55 минут
NS о вылете Spirit с TI14: «Это по делу. Не можешь выиграть этих или тех? А что тебе тогда делать на Инте?»
15 минут назад
Falcons обыграют Xtreme в финале TI14, PARIVISION займет третье место. Прогнозы Роджера на плей-офф
22 минуты назадФото
Ramzes666: «Походу, Китай-то забирает Интик»
сегодня, 13:48
«Ясно 😐». Предсказания Роджера на групповой этап TI14 составили 0/16
1сегодня, 13:43Фото
Nix об идее пройти 100 тысяч шагов: «Я еще в июле 2023-го говорил, что тяжело не видеть ничего, кроме комнаты. Крыша начинала ехать»
1сегодня, 13:23
Puppey возглавил топ-30 дотеров в истории от Кибера. N0tail и Miracle – в топ-3
сегодня, 13:00
Nix: «Я в восторге от формата TI14. Швейцарка ####### себя оправдала. Каждый матч интересно смотреть»
сегодня, 12:38
DM: «Я оцениваю наше выступление как удовлетворительное. У нас сейчас хороший вайб, нет разногласий»
1сегодня, 12:25
Расписание матчей The International 2025. 11 сентября. Плей-офф. PARIVISION – Heroic, BetBoom Team – Nigma
10сегодня, 12:00
Ко всем новостям
Последние новости
Fng про челлендж Никса: «Саня – легенда, конечно»
17 июня, 11:17
Fn: «Преимущество Скитера – он готов сыграть на абсолютно любом говне. Это огромный плюс для игрока»
11 мая, 15:25
Maelstorm: «Считаю, что ESL провела великолепное и сложное расследование. Это орге и нужно было»
30 января, 18:25
Отвечай ежедневно на вопросы о Доте и выигрывай классные призы! 🥳
7 октября 2024, 16:00
Хочешь официальный мерч с TI13? Выиграй в нашей телеге!⚡️
3 октября 2024, 16:00
Где смотреть Falcons – 1win на The International 2024 по Dota 2
9 сентября 2024, 03:00
DM: «В этом году мы пришли к тому, можно сказать, как я видел идеальную команду. Мы долго к этому шли»
29 августа 2024, 18:45
Resolut1on: «Аммар классно понимает тайминги всех своих героев»
14 мая 2024, 14:51
Gorgc: «Dyrachyo напоминает Матумбу. Он нечасто тащил в соло, но всегда делал то, что нужно для победы»
218 сентября 2023, 06:07
🥇 Кто выиграет квалификацию на TI12 и станет четвертой командой от ВЕ? Забирай фрибет до 10 000 рублей и выбирай своего фаворита!
26 августа 2023, 10:00Реклама