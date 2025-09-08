⚡️Spirit покинула TI14 на 9-13-м месте. Falcons прошли в плей-офф
Spirit уступила Falcons в заключительном десайдере за выход в плей-офф The International 2025. Встреча завершилась со счетом 0:2. Первая карта встречи продлилась 77 минуты, вторая – 45.
Команда Ярослава «Miposhka» Найденова завершила групповой этап чемпионата со статистикой 2-3. Бен «Noxville» Стинуизен ранее отметил, что Spirit за выход в плей-офф турнира должна была сыграть против Heroic, но организаторы изменили правила.
Илья «Yatoro» Мулярчук и Магомед «Collapse» Халилов попробовали снести трон Falcons через бэкдор на первой карте. В итоге оба игрока Spirit умерли без байбэков, а Falcons закончили карту.
Spirit заняла итоговое 9-13-е место на The International 2025 (45 тысяч долларов).
Spirit выигрывала The International в 2021 году, заработав 18 млн долларов, и в 2023 году, заработав 1,521 долларов.
В июле 2025 года Spirit стала чемпионом EWC, заработав 1 млн долларов.
Состав Spirit:
Илья «Yatoro» Мулярчук (Украина);
Денис «Larl» Сигитов (Россия);
Магомед «Collapse» Халилов (Россия);
Александр «Rue» Филин (Россия);
Ярослав «Miposhka» Найденов (Россия);
Айрат «Silent» Газиев – тренер (Россия).
Состав Falcons:
Оливер «Skiter» Лепко (Словакия);
Станислав «Malr1ne» Поторак (Россия);
Аммар «ATF» аль-Ассаф (Иордания);
Андреас Франк «Cr1t» Нильсен (Дания);
Цзинцзюнь «Sneyking» Ву (США)
Кертис «Aui_2000» Лин – тренер (Канада).
The International 2025 проходит в Гамбурге с 4 по 14 сентября. Призовой фонд на момент старта турнира – 2,39 млн долларов. За расписанием и результатами TI14 следите на Кибере по ссылке.
Что там у наших на Инте? Онлайн всех событий