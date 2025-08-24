🏆 Falcons разгромили Spirit в финале FISSURE Universe 6. Это первая победа в 2025 году

Falcons выиграли FISSURE Universe 6.

Falcons разгромили Spirit со счетом 3:0 в гранд-финале FISSURE Universe 6. Для команды Станислава «Malr1ne» Поторака эта победа стала первой в текущем году. Falcons трижды занимали 2-е место (FISSURE Playground, BLAST Slam 3, EWC).

За победу на чемпионате Falcons получили 125 тысяч долларов. Команда Ярослава «Miposhka» Найденова получила 60 тысяч долларов за второе место. В топ-4 также вошли Liquid (30 тысяч) и PARIVISION (15 тысяч).

Отметим, что Spirit на FISSURE Universe 6 сыграла без Дениса «Larl» Сигитова, который пропустил турнир из-за операции. Его место в составе занял Марат «Mirele» Газетдинов из Yellow Submarine.

Состав Falcons:

Оливер «Skiter» Лепко (керри, Словакия)

Станислав «Malr1ne» Поторак (мидер, Россия)

Аммар «ATF» аль-Ассаф (оффлейнер, Иордания)

Андреас Франк «Cr1t-» Нильсен (саппорт, Дания)

Цзинцзюнь «Sneyking» Ву (саппорт, США)

Кертис «Aui_2000» Лин (тренер, Канада)

Состав Spirit :

Илья «Yatoro» Мулярчук (керри, Украина)

Марат «Mirele» Газетдинов (мидер, Россия)

Магомед «Collapse» Халилов (оффлейнер, Россия)

Александр «Rue» Филин (саппорт, Россия)

Ярослав «Miposhka» Найденов (саппорт, Россия)

Айрат «Silent» Газиев (тренер, Россия)

FISSURE Universe 6 прошел с 19 по 24 августа в онлайн-формате. Призовой фонд турнира составил 250 тысяч долларов. С результатами матчей вы можете ознакомиться на Кибере по ссылке .

