  • Кибер
  • Dota 2
  • Новости
  • 🏆 Falcons разгромили Spirit в финале FISSURE Universe 6. Это первая победа в 2025 году
0

🏆 Falcons разгромили Spirit в финале FISSURE Universe 6. Это первая победа в 2025 году

Falcons выиграли FISSURE Universe 6.

Falcons разгромили Spirit со счетом 3:0 в гранд-финале FISSURE Universe 6. Для команды Станислава «Malr1ne» Поторака эта победа стала первой в текущем году. Falcons трижды занимали 2-е место (FISSURE Playground, BLAST Slam 3, EWC).

За победу на чемпионате Falcons получили 125 тысяч долларов. Команда Ярослава «Miposhka» Найденова получила 60 тысяч долларов за второе место. В топ-4 также вошли Liquid (30 тысяч) и PARIVISION (15 тысяч).

Отметим, что Spirit на FISSURE Universe 6 сыграла без Дениса «Larl» Сигитова, который пропустил турнир из-за операции. Его место в составе занял Марат «Mirele» Газетдинов из Yellow Submarine.

Состав Falcons:

  • Оливер «Skiter» Лепко (керри, Словакия)

  • Станислав «Malr1ne» Поторак (мидер, Россия)

  • Аммар «ATF» аль-Ассаф (оффлейнер, Иордания)

  • Андреас Франк «Cr1t-» Нильсен (саппорт, Дания)

  • Цзинцзюнь «Sneyking» Ву (саппорт, США)

  • Кертис «Aui_2000» Лин (тренер, Канада)

Состав Spirit:

  • Илья «Yatoro» Мулярчук (керри, Украина)

  • Марат «Mirele» Газетдинов (мидер, Россия)

  • Магомед «Collapse» Халилов (оффлейнер, Россия)

  • Александр «Rue» Филин (саппорт, Россия)

  • Ярослав «Miposhka» Найденов (саппорт, Россия)

  • Айрат «Silent» Газиев (тренер, Россия)

FISSURE Universe 6 прошел с 19 по 24 августа в онлайн-формате. Призовой фонд турнира составил 250 тысяч долларов. С результатами матчей вы можете ознакомиться на Кибере по ссылке.

В Доте вышел Компендиум к TI14! Внутри – перекрашенные имморталки, прогнозы и приятные награды

Мы ругали Найтфолла за то, что он не играет на Фурионе. Теперь играет!

Опубликовал: Артём Васильченко
Результаты
logoFISSURE Universe
logoFalcons
logoTeam Spirit
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Dota 2 в Telegram
Материалы по теме
Расписание матчей FISSURE Universe 6. 24 августа. Spirit уступила Falcons в финале
вчера, 19:40
Коллапс не смог украсть Аегис у Скитера. У него есть настройка в Лаборатории Доты
вчера, 17:50Видео
Никс похвалил Скитера: «Он в соло на Тролле керрит команду. Я сплю? Красавчик!»
вчера, 16:20Видео
Главные новости
Chira_Junior назвал лучших мидеров для поднятия MMR: Monkey King, Queen of Pain и Shadow Fiend
47 минут назад
Корбен – Скитеру: «Через полторы недели на Инте ты отлетишь. Придется брать реванш на BetBoom Dacha»
52 минуты назад
Miposhka о финале FISSURE Universe 6: «На второй и третьей карте у нас были хорошие драфты, но наша игра оставляла желать лучшего»
сегодня, 09:29
OverDrive о Gladiators: «Клуб не выплачивал игрокам призовые, и из-за этого они решили сыграть Инт не под тегом GG»
2сегодня, 08:54
Solo: «Игроки Gladiators сказали, что не поедут на Инт, если орга не вернет тренера. Клуб ответил «идите #####» и снялся с TI14»
1сегодня, 07:39
Nix: «Домашние животные должны жить на природе. Им нужна свобода»
4сегодня, 06:59
Gpk стал лучшим игроком FISSURE Universe 6 по KDA. Mirele из Spirit – топ-2, Satanic – топ-5
сегодня, 06:39
Fishman назвал команды, за которые будет болеть на TI14: BetBoom Team, Falcons и PARIVISION
сегодня, 06:30
ATF: «Я не ожидал, что мы победим, но это произошло. Поэтому на свою аватарку в телеграме я поставлю Бристлбэка»
сегодня, 06:19Фото
Skiter после победы на FISSURE Universe 6: «Spirit все-таки мусор. Мы взяли реванш за EWC»
1сегодня, 05:59
Ко всем новостям
Последние новости
Fng про челлендж Никса: «Саня – легенда, конечно»
17 июня, 11:17
Fn: «Преимущество Скитера – он готов сыграть на абсолютно любом говне. Это огромный плюс для игрока»
11 мая, 15:25
Maelstorm: «Считаю, что ESL провела великолепное и сложное расследование. Это орге и нужно было»
30 января, 18:25
Отвечай ежедневно на вопросы о Доте и выигрывай классные призы! 🥳
7 октября 2024, 16:00
Хочешь официальный мерч с TI13? Выиграй в нашей телеге!⚡️
3 октября 2024, 16:00
Где смотреть Falcons – 1win на The International 2024 по Dota 2
9 сентября 2024, 03:00
DM: «В этом году мы пришли к тому, можно сказать, как я видел идеальную команду. Мы долго к этому шли»
29 августа 2024, 18:45
Resolut1on: «Аммар классно понимает тайминги всех своих героев»
14 мая 2024, 14:51
Gorgc: «Dyrachyo напоминает Матумбу. Он нечасто тащил в соло, но всегда делал то, что нужно для победы»
218 сентября 2023, 06:07
🥇 Кто выиграет квалификацию на TI12 и станет четвертой командой от ВЕ? Забирай фрибет до 10 000 рублей и выбирай своего фаворита!
26 августа 2023, 10:00Реклама