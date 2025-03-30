🏆 BetBoom Team – чемпион FISSURE Universe 4
BetBoom Team стала чемпионом FISSURE Universe 4.
Российский состав BetBoom Team в гранд-финале обыграл европейскую Gladiators – 3:0 (30:10, 36:11, 47:12)
За победу BetBoom Team заработала 250 тысяч долларов, Gladiators получили 100 тысяч долларов.
Состав BetBoom Team:
- Иван «Pure» Москаленко (Россия);
- Данил «Gpk» Скутин (Россия);
- Матвей «Miero» Васюнин (Россия);
- Виталий «Save» Мельник (Молдова);
- Владислав «Kataomi» Семенов (Россия);
- Анатолий «Boolk» Иванов (тренер, Россия).
Это лучший результат BetBoom Team в этом году – до этого были 7-8-е место на BLAST Slam 2 и 6-е место на FISSURE Playground.
FISSURE Universe 4 прошла с 22 по 30 марта в онлайне. Призовой фонд турнира составил 500 тысяч долларов.
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