🏆 BetBoom Team – чемпион FISSURE Universe 4

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BetBoom Team стала чемпионом FISSURE Universe 4.

Российский состав BetBoom Team в гранд-финале обыграл европейскую Gladiators – 3:0 (30:10, 36:11, 47:12)

За победу BetBoom Team заработала 250 тысяч долларов, Gladiators получили 100 тысяч долларов.

Состав BetBoom Team:

  1. Иван «Pure» Москаленко (Россия);
  2. Данил «Gpk» Скутин (Россия);
  3. Матвей «Miero» Васюнин (Россия);
  4. Виталий «Save» Мельник (Молдова);
  5. Владислав «Kataomi» Семенов (Россия);
  6. Анатолий «Boolk» Иванов (тренер, Россия).

Это лучший результат BetBoom Team в этом году – до этого были 7-8-е место на BLAST Slam 2 и 6-е место на FISSURE Playground.

FISSURE Universe 4 прошла с 22 по 30 марта в онлайне. Призовой фонд турнира составил 500 тысяч долларов.

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