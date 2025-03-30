🏆 BetBoom Team – чемпион FISSURE Universe 4

BetBoom Team стала чемпионом FISSURE Universe 4.

Российский состав BetBoom Team в гранд-финале обыграл европейскую Gladiators – 3:0 (30:10, 36:11, 47:12)

За победу BetBoom Team заработала 250 тысяч долларов, Gladiators получили 100 тысяч долларов.

Состав BetBoom Team:

Иван «Pure» Москаленко (Россия); Данил «Gpk» Скутин (Россия); Матвей «Miero» Васюнин (Россия); Виталий «Save» Мельник (Молдова); Владислав «Kataomi» Семенов (Россия); Анатолий «Boolk» Иванов (тренер, Россия).

Это лучший результат BetBoom Team в этом году – до этого были 7-8-е место на BLAST Slam 2 и 6-е место на FISSURE Playground.

FISSURE Universe 4 прошла с 22 по 30 марта в онлайне. Призовой фонд турнира составил 500 тысяч долларов.

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