🏆Tundra с Дурачьем разнесла Gladiators в финале BLAST Slam 2

Tundra стала чемпионом BLAST Slam 2.

Команда 23-летнего россиянина Антона «Dyrachyo» Шкредова в финале турнира всухую обыграла Gladiators – 3:0.

Tundra выиграла второй крупный LAN-турнир подряд. До этого была победа на FISSURE Playground.

За победу Tundra заработала 400 тысяч долларов. Gladiators за второе место получит 200 тысяч долларов.

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Dyrachyo покинул Gladiators в октябре 2024 года. После возвращения на про-сцену он выиграл 9 карт из 9 у бывшей команды.

Состав Tundra:

Антон «Dyrachyo» Шкредов (Россия);

Божидар «Bzm» Богданов (Болгария);

Нета «33» Шапира (Израиль);

Мартин «Saksa» Саздов (Македония);

Мэтью «Whitemon» Филмон (Индонезия);

Дэвид «Moonmeander» Тан – тренер (Канада).

Состав Gladiators:

Алимжан «Watson» Исламбеков (Казахстан)

Квинн «Quinn» Каллахан (США);

Маркус «Ace» Хелгард (Дания);

Эрик «Tofu» Энгель (Германия);

Мельхиор «Seleri» Хилленкамп (Нидерланды);

Аске «Cy-» Ларсен – тренер (Дания).

BLAST Slam 2 прошел с 4 по 9 февраля. Призовой фонд турнира составил 1 млн долларов. Все результаты можно посмотреть по ссылке на Кибере.

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