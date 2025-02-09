🏆Tundra с Дурачьем разнесла Gladiators в финале BLAST Slam 2

Теги Tundra Esports Gaimin Gladiators Результаты BLAST Slam Dota 2

Tundra стала чемпионом BLAST Slam 2.

Команда 23-летнего россиянина Антона «Dyrachyo» Шкредова в финале турнира всухую обыграла Gladiators – 3:0.

Tundra выиграла второй крупный LAN-турнир подряд. До этого была победа на FISSURE Playground.

За победу Tundra заработала 400 тысяч долларов. Gladiators за второе место получит 200 тысяч долларов.

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Dyrachyo покинул Gladiators в октябре 2024 года. После возвращения на про-сцену он выиграл 9 карт из 9 у бывшей команды.

Состав Tundra:

  • Антон «Dyrachyo» Шкредов (Россия);
  • Божидар «Bzm» Богданов (Болгария);
  • Нета «33» Шапира (Израиль);
  • Мартин «Saksa» Саздов (Македония);
  • Мэтью «Whitemon» Филмон (Индонезия);
  • Дэвид «Moonmeander» Тан – тренер (Канада).

Состав Gladiators:

  • Алимжан «Watson» Исламбеков (Казахстан)
  • Квинн «Quinn» Каллахан (США);
  • Маркус «Ace» Хелгард (Дания);
  • Эрик «Tofu» Энгель (Германия);
  • Мельхиор «Seleri» Хилленкамп (Нидерланды);
  • Аске «Cy-» Ларсен – тренер (Дания).

BLAST Slam 2 прошел с 4 по 9 февраля. Призовой фонд турнира составил 1 млн долларов. Все результаты можно посмотреть по ссылке на Кибере.

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1 комментарий
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Насколько же Пнтоха красавец. Такие игроки, как он, скитер, Ага в своё время, за счет их страданий и держится игра
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