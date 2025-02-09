🏆Tundra с Дурачьем разнесла Gladiators в финале BLAST Slam 2
Tundra стала чемпионом BLAST Slam 2.
Команда 23-летнего россиянина Антона «Dyrachyo» Шкредова в финале турнира всухую обыграла Gladiators – 3:0.
Tundra выиграла второй крупный LAN-турнир подряд. До этого была победа на FISSURE Playground.
За победу Tundra заработала 400 тысяч долларов. Gladiators за второе место получит 200 тысяч долларов.
Игроки из России в 25-й раз подряд прошли в гранд-финал топового турнира по Доте
Dyrachyo покинул Gladiators в октябре 2024 года. После возвращения на про-сцену он выиграл 9 карт из 9 у бывшей команды.
Состав Tundra:
- Антон «Dyrachyo» Шкредов (Россия);
- Божидар «Bzm» Богданов (Болгария);
- Нета «33» Шапира (Израиль);
- Мартин «Saksa» Саздов (Македония);
- Мэтью «Whitemon» Филмон (Индонезия);
- Дэвид «Moonmeander» Тан – тренер (Канада).
Состав Gladiators:
- Алимжан «Watson» Исламбеков (Казахстан)
- Квинн «Quinn» Каллахан (США);
- Маркус «Ace» Хелгард (Дания);
- Эрик «Tofu» Энгель (Германия);
- Мельхиор «Seleri» Хилленкамп (Нидерланды);
- Аске «Cy-» Ларсен – тренер (Дания).
BLAST Slam 2 прошел с 4 по 9 февраля. Призовой фонд турнира составил 1 млн долларов. Все результаты можно посмотреть по ссылке на Кибере.
Дурачье – снова чемпион! Идеально влился в новую команду
«Стримить куда выгоднее, чем играть». Поболтали с Dyrachyo – о поражениях на TI и кике из GG