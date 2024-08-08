Футболист Соболев сыграл 43 матча в Доту за месяц. За «Спартак» он провел 68 минут в новом сезоне

Футболист Александр Соболев сыграл 43 матча в Доту за месяц.

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Доля побед спортсмена составила 37,21%. Чаще всего он играл на керри и в оффлейне.

3 августа Александр Соболев на саппорте выиграл еженедельный Боевой кубок в Доте.

Футболист в общем потратил на Доту 1841 минуту.

В сезоне-2024/25 футболист провел за «Спартак» только 68 минут.

В июле появилась информация, что футболист отстранен от тренировок за клуб.

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