«Верность флагу». ФКС России не будет участвовать в квалификациях на ЧМ IESF-2024

ФКС России объяснила, почему российские игроки не сыграют на IESF-2024.

«В 2024 году российские киберспортсмены не примут участие в квалификациях к Чемпионату мира по компьютерному спорту IESF. Причиной стали неправомерные действия секретариата, который, вопреки уставу и решениям руководящих органов, выступает против участия российских спортсменов. Путем многочисленных бюрократических уловок, проволочек и прямого давления генсек IESF поставил ФКС России перед выбором: либо подписать добровольный отказ от флага за всех участвующих спортсменов, либо не участвовать в чемпионате мира. Такие действия полностью противоречат решению съезда IESF, где большинство федераций проголосовало за полное снятие с ФКС России санкций и возвращение национальной символики. Тем не менее, секретариат уведомил нас 27 апреля, что мы от соревнования отстранены за якобы неподписание соглашения.

В надежде на объективность руководства, ФКС России апеллировала к правлению IESF, предоставив все необходимые документы, переписку, доказательства правомочности своей позиции, буквально прося справедливости. Заседание состоялось 7 мая, и лишь спустя несколько дней из IESF пришло уведомление о принятом решении. И опять не от правления, а от секретариата.

В нём говорится о том, что решение правления будет задним числом изменено, а ультиматум о том, что ФКС России сама должна заставить игроков играть без флага, продолжит свое действие до 15 мая. Эта внутренняя переписка утекла вовне, что опять дало повод для неверных интерпретаций некоторыми СМИ. ФКС России не согласится с навязываемыми условиями и продолжает считать, что решение съезда 2023 года нарушено быть не может! Секретариат в данном случае не вправе диктовать такие условия и отменять участие сборной России в случае их невыполнения.

Таким образом, ФКС России не снимается с соревнований, но и не будет отказываться от флага и гимна», – говорится в заявлении федерации.

На чемпионате мира от IESF разыграют 1 млн долларов. Турнир пройдет с 11 по 19 ноября в Эр-Рияде. На соревновании будут представлены Dota 2, eFootball, PUBG Mobile, CS 2 и Mobile Legends: Bang Bang.

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