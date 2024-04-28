🏆 Falcons стали чемпионами ESL One Birmingham. Команда заработала 1,150 млн долларов в 2024 году

Falcons обыграли BetBoom Team в гранд-финале ESL One Birmingham.

Falcons (Саудовская Аравия) с россиянином Станиславом «Malr1ne» Потораком обыграли BetBoom Team (Восточная Европа) со счетом 3:0.

Первая карта завершилась за 46 минут, вторая и третья – за 51 и 40 минут соответственно.

Состав Falcons:

Оливер «Skiter» Лепко (Словакия);

Станислав «Malr1ne» Поторак (Россия);

Аммар «ATF» аль-Ассаф (Иордания);

Андреас Франк «Cr1t-» Нильсен (Дания);

Цзинцзюнь «Sneyking» Ву (США/Китай);

Кертис «Aui_2000» Лин – тренер (Канада).

Для Falcons победа стала 3-й в 2024 году. В общей сложности команда заработала за четыре турнира 1,150 млн долларов.

ESL One Birmingham проходил с 22 по 28 апреля, призовой фонд составлял 1 млн долларов.

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