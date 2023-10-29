Spirit выбила LGD в нижнюю сетку TI12 и вышла в гранд-финал

Теги The International LGD Team Spirit Результаты Dota 2

Spirit всухую победила LGD в финале верхней сетки TI12.

Серия закончилась со счетом 2:0 в пользу российско-украинского коллектива.

Первая карта завершилась за 76 минут, вторая – за 47 минут.

Spirit вышла в гранд-финал The International 2023. Китайская команда упала в финал нижней сетки, где встретится с Gladiators.

Состав Spirit:

  • Илья «Yatoro» Мулярчук (Украина, керри);
  • Денис «Larl» Сигитов (Россия, мид);
  • Магомед «Collapse» Халилов (Россия, оффлейн);
  • Мирослав «Mira» Колпаков (Украина, саппорт);
  • Ярослав «Miposhka» Найденов (Россия, саппорт);
  • Айрат «Silent» Газиев (Россия, тренер).

Состав LGD: Shiro, Nothingtosay, Niu, Planet, Y`, Xiao8 (тренер).

За 2023 год Spirit выиграла DreamLeague 21 с призовым 1 млн долларов и чемпионат в Саудовской Аравии, где заработала 5 млн долларов.

В 2021-м Spirit стала чемпионом The International 2021 с призовым 40 млн долларов.

Гранд финал чемпионата мира по Доте состоится 29 октября в 23:00.

Collapse достал Магнуса – и снова переехал LGD!

BetBoom Team вылетела с The International. Только бы не дизбанд!

18 комментариев

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ohlol
Не того керри назвали Идеалычем, ох не того...
+14
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+14
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Chuunibyou
Яторо провел для коллеги по региону учебную на морфе
+13
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Макс Шевченко
Я в таком восторге от игры спирит. После этого турнира, мне кажется, они в любом случае войдут а историю. Потому что они не просто показывают результат, они показывают своим примером, какая должна быть ментальная составляющая у любого человека, который за что-то борется.
Честное слово, мои паблики (на 3,7к помойке, но все же) стали куда лучше, просто потому, что даже проигрывая по ходу игры, вспоминая спиритов, мы не опускаем руки. Я стал более уравновешенным, спокойным, и даже если вижу, что кто-то фидит, просто стараюсь его успокоить, попросить пофармить и т.д.
И, как оказывается, это может работать даже в дота-комьюнити)

Ты смотришь их влоги, ты смотришь их игры, ты смотришь их интервью и понимаешь, насколько сильно они уверены в себе и друг в друге.
Парни будто Месси, Роналду, Пеле, Марадона от мира футбола.
Смотришь на них и хочешь походить на них, как в плане игры, так и в плане психологии.
Хотелось бы, чтобы больше людей на их примере становились лучше, делая вместе с этим лучше нашу любимую игру.
+9
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+9
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Pasta
Нереальный уровень игры у Спирит. Одна из величайших команд в истории Доты по комплексному уровню игры. Если победят во второй раз, останется лишь вопрос, ОГ или Спирит, но даже так, по факту, одна из величайших.

Если Коллапс играет не на Тайде, который лимитирует его высочайший скилл, то у Спирит тупо два жестких "трахаря", усиленные гением на Мипошке и хорошими исполнителями на остальных ролях. Насколько же хладнокровно и зрело играют Спирит в очень сложных и стрессовых ситуациях, в очень таких неоднозначных файтах... Высочайший уровень. При этом тут тот случай, когда именно Спирит выиграли, ЛГД вовсе не "бездарничали" в этой игре, эти ребята железно в топ-3 этого турнира по "качеству игры", но Спирит их просто переехали.

P.s. Вессел без сапога на Спектре - это все равно LUL.
+8
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To Kill a Mockingbird
Бросьте в меня камень, но Широ это не Аме, а НТС даже не лучший мидер Китая. С Ликвид было сложнее. Теперь ждём финал Спирит - Гладиаторс. Кульминация сезона. И как же будет красиво, учитывая весь сезон, если именно такой финал будет
+5
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To Kill a Mockingbird
Ответ Chuunibyou
Яторо провел для коллеги по региону учебную на морфе
Сейчас будет показательная (с)
+4
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Андрей Никольский
Вот и разница Морфа от Яторо и Найтфола
+3
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Vitosi4ek
C Яторо все понятно, но ЛГД такие флешбеки с ТИ10 схватили на первой карте... особенно когда Коллапс собрал Аганим. Таксист вернулся.
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K1p9t04eK
Реинкарнация молодого Миракла в теле Яторо, нереальный уровень на морфе
+2
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To Kill a Mockingbird
Ответ Pasta
Имхо, я как прежде всего ратующий за победу Спирит, предпочту в гранд-финале увидеть ЛГД. Они более прогнозируемый и как мне кажется "удобный" соперник для Спирит. ГГ - потенциально очень опасны, играют с "разбросом" и если разброс будет в пользу "качества", могут Спиритов и победить. Справедливость подождет, я хочу второй титул для Спирит, а ЛГД мне кажутся вариантом получше, чем ГГ. Азуров я не учитываю - это полу-рандомные топ-4, на деле 4-ая по силе команда турнира - это Ликвид. Просто по сеткам не повезло. P.s. Да не, НТС сильный игрок, в любом случае. Просто как команда, Спирит сильнее комплексно. Хотя конечно билд Широ через Вессель без тапочка - это что-то очень странное. P.s.s. Вообще без стеба, Монет из Астер - реально самый стабильный керри. Он не покажет чудес и тащилова(как например Яторо), но при этом он добротно исполнит свою роль. Эдакий китайский Fear. Потому что Широ просто добротный в целом игрок, но не Аме конечно, а Лоу из Астер - это... Ну ниже только Найтфолл и МидВан.(на деле можно еще кого-то приплести, но как бы пофиг). Вообще не знаю что случилось с Астер, они вроде по сезону были неплохи относительно.
С ЛГД наверняка попроще будет Спиритам, просто из-за плейстайла, да. В СНГ, мне кажется, почти все хотят победы Спирит. Но красивая дота всё-таки на первом месте, пусть побеждают сильнейшие :)
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Miscellaneous news
звери
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lightasset
Если существует визуальный оргазм, то это игра Яторо и компании)
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lightasset
К слову, на второй карте ЛГД ни одной башни не снесли, дело отнюдь не в Магнусе
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Глеб Лойко
Ответ Pasta
Имхо, я как прежде всего ратующий за победу Спирит, предпочту в гранд-финале увидеть ЛГД. Они более прогнозируемый и как мне кажется "удобный" соперник для Спирит. ГГ - потенциально очень опасны, играют с "разбросом" и если разброс будет в пользу "качества", могут Спиритов и победить. Справедливость подождет, я хочу второй титул для Спирит, а ЛГД мне кажутся вариантом получше, чем ГГ. Азуров я не учитываю - это полу-рандомные топ-4, на деле 4-ая по силе команда турнира - это Ликвид. Просто по сеткам не повезло. P.s. Да не, НТС сильный игрок, в любом случае. Просто как команда, Спирит сильнее комплексно. Хотя конечно билд Широ через Вессель без тапочка - это что-то очень странное. P.s.s. Вообще без стеба, Монет из Астер - реально самый стабильный керри. Он не покажет чудес и тащилова(как например Яторо), но при этом он добротно исполнит свою роль. Эдакий китайский Fear. Потому что Широ просто добротный в целом игрок, но не Аме конечно, а Лоу из Астер - это... Ну ниже только Найтфолл и МидВан.(на деле можно еще кого-то приплести, но как бы пофиг). Вообще не знаю что случилось с Астер, они вроде по сезону были неплохи относительно.
Фактор керри у гг может сыграть, видно что не оправился как будто товарищ.

С другой стороны, у гг и двойка с тройкой тащат, а азуры не дураки поотдаваться за просто так.
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Kerghoodoo
Ответ Вадим Турсунов
У кого будет вопрос ОГ или спирит, тот явно не разбирается в доте и является снгшником - заинтересованной стороной, ибо очевидное ОГ
Да тут и спорить не о чем, только глоры будут визжать за Спирит. Причем ОГ побеждали во времена расцвета доты
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Вадим Турсунов
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Ответ Kerghoodoo
Да тут и спорить не о чем, только глоры будут визжать за Спирит. Причем ОГ побеждали во времена расцвета доты
4 мажора за 3 ляма и 2 инта подряд в самых конкурентных интах за всю историю
это примерно как Реал Мадрид в футболе
спирит больше похоже на ман.сити, казалось бы доминаторы, но в условиях, когда их состав на головы выше
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