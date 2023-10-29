Spirit выбила LGD в нижнюю сетку TI12 и вышла в гранд-финал
Spirit всухую победила LGD в финале верхней сетки TI12.
Серия закончилась со счетом 2:0 в пользу российско-украинского коллектива.
Первая карта завершилась за 76 минут, вторая – за 47 минут.
Spirit вышла в гранд-финал The International 2023. Китайская команда упала в финал нижней сетки, где встретится с Gladiators.
Состав Spirit:
- Илья «Yatoro» Мулярчук (Украина, керри);
- Денис «Larl» Сигитов (Россия, мид);
- Магомед «Collapse» Халилов (Россия, оффлейн);
- Мирослав «Mira» Колпаков (Украина, саппорт);
- Ярослав «Miposhka» Найденов (Россия, саппорт);
- Айрат «Silent» Газиев (Россия, тренер).
Состав LGD: Shiro, Nothingtosay, Niu, Planet, Y`, Xiao8 (тренер).
За 2023 год Spirit выиграла DreamLeague 21 с призовым 1 млн долларов и чемпионат в Саудовской Аравии, где заработала 5 млн долларов.
В 2021-м Spirit стала чемпионом The International 2021 с призовым 40 млн долларов.
Гранд финал чемпионата мира по Доте состоится 29 октября в 23:00.
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Честное слово, мои паблики (на 3,7к помойке, но все же) стали куда лучше, просто потому, что даже проигрывая по ходу игры, вспоминая спиритов, мы не опускаем руки. Я стал более уравновешенным, спокойным, и даже если вижу, что кто-то фидит, просто стараюсь его успокоить, попросить пофармить и т.д.
И, как оказывается, это может работать даже в дота-комьюнити)
Ты смотришь их влоги, ты смотришь их игры, ты смотришь их интервью и понимаешь, насколько сильно они уверены в себе и друг в друге.
Парни будто Месси, Роналду, Пеле, Марадона от мира футбола.
Смотришь на них и хочешь походить на них, как в плане игры, так и в плане психологии.
Хотелось бы, чтобы больше людей на их примере становились лучше, делая вместе с этим лучше нашу любимую игру.
Если Коллапс играет не на Тайде, который лимитирует его высочайший скилл, то у Спирит тупо два жестких "трахаря", усиленные гением на Мипошке и хорошими исполнителями на остальных ролях. Насколько же хладнокровно и зрело играют Спирит в очень сложных и стрессовых ситуациях, в очень таких неоднозначных файтах... Высочайший уровень. При этом тут тот случай, когда именно Спирит выиграли, ЛГД вовсе не "бездарничали" в этой игре, эти ребята железно в топ-3 этого турнира по "качеству игры", но Спирит их просто переехали.
P.s. Вессел без сапога на Спектре - это все равно LUL.
С другой стороны, у гг и двойка с тройкой тащат, а азуры не дураки поотдаваться за просто так.
это примерно как Реал Мадрид в футболе
спирит больше похоже на ман.сити, казалось бы доминаторы, но в условиях, когда их состав на головы выше