Spirit выбила LGD в нижнюю сетку TI12 и вышла в гранд-финал

Spirit всухую победила LGD в финале верхней сетки TI12.

Серия закончилась со счетом 2:0 в пользу российско-украинского коллектива.

Первая карта завершилась за 76 минут, вторая – за 47 минут.

Spirit вышла в гранд-финал The International 2023. Китайская команда упала в финал нижней сетки, где встретится с Gladiators.

Состав Spirit:

Илья «Yatoro» Мулярчук (Украина, керри);

Денис «Larl» Сигитов (Россия, мид);

Магомед «Collapse» Халилов (Россия, оффлейн);

Мирослав «Mira» Колпаков (Украина, саппорт);

Ярослав «Miposhka» Найденов (Россия, саппорт);

Айрат «Silent» Газиев (Россия, тренер).

Состав LGD: Shiro, Nothingtosay, Niu, Planet, Y`, Xiao8 (тренер).

За 2023 год Spirit выиграла DreamLeague 21 с призовым 1 млн долларов и чемпионат в Саудовской Аравии, где заработала 5 млн долларов.

В 2021-м Spirit стала чемпионом The International 2021 с призовым 40 млн долларов.

Гранд финал чемпионата мира по Доте состоится 29 октября в 23:00.

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