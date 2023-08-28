Международная федерация киберспорта разрешила российским командам выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном

В киберспорте разрешили выступать с российским флагом и гимном.

Международная федерация киберспорта вернула российским командам возможность выступления на международных соревнованиях с флагом и гимном.

Об этом сообщили в пресс-службе федерации компьютерного спорта России. За это выступили 32 делегата, 13 проголосовали против, 25 делегатов воздержались от голосования.

«28 августа на съезде Международной федерации киберспорта по итогам голосования делегаты отменили решение съезда, согласно которому российские спортсмены не могли выступать на международных соревнованиях под своим флагом», – говорится в сообщении.

Решение о запрете россиянам выступать под своим флагом было принято 18 апреля 2022 года.

Основные соревнования в киберспорте проводятся без флагов и гимнов стран. Кроме того, российские команды все это время принимали участие в главных турнирах.

Издатель Кибера Кирилл Новокщенов объяснил нюансы решения федерации киберспорта.

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