🏆 Gladiators стали чемпионами мейджора на Бали

Gaimin Gladiators обыграли Liquid в финале The Bali Major.

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Матч завершился со счетом 3:1. Gladiators стали чемпионами балийского мейджора. Команда выиграла три мейджора подряд, она добилась этого, не проиграв ни одного матча в плей-офф.

Победа на чемпионате принесла Gladiators 200 тысяч долларов и 600 DPC-очков. Liquid заработали 100 тысяч долларов и 550 рейтинговых очков. DPC-очки используются для квалификации на The International – чемпионат мира по Доте.

Состав Gaimin Gladiators:

Антон «Dyrachyo» Шкредов (Россия); Квинн «Quinn» Каллахан (США); Маркус «Ace» Хелгард (Дания); Эрик «tOfu» Энгель (Германия); Мельхиор «Seleri» Хилленкамп (Нидерланды); Аске «Cy-» Ларсен (Дания, тренер).

Ранее ростер выиграл оба сезона DreamLeague, гарантировав себе участие в Riyadh Masters 2023 с призовым фондом 15 миллионов долларов. Победы на трех мейджорах и двух сезонах DreamLeague принесли Gladiators 1,2 миллиона долларов.

После этого чемпионства общие призовые 21-летнего россиянина Антона «Dyrachyo» Шкредова выросли до 409 тысяч долларов за карьеру.

На данный момент Gladiators имеют 2140 DPC-очков, Liquid – 2150. Обе команды обеспечили себе участие на The International 2023.

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