🏆 Gladiators стали чемпионами мейджора на Бали

Теги The International Team Liquid Маркус «Ace» Хелгард Квинн «Quinn» Каллахан Антон «dyrachYO» Шкредов Мельхиор «Seleri» Хилленкамп Эрик «tOfu» Энгель Gaimin Gladiators Результаты Riyadh Masters Аске «Cy-» Ларсен The Bali Major Dota 2

Gaimin Gladiators обыграли Liquid в финале The Bali Major.

Это Ростик или ЛенаГоловач? Отгадай дотера по эмодзи!

Матч завершился со счетом 3:1. Gladiators стали чемпионами балийского мейджора. Команда выиграла три мейджора подряд, она добилась этого, не проиграв ни одного матча в плей-офф.

Победа на чемпионате принесла Gladiators 200 тысяч долларов и 600 DPC-очков. Liquid заработали 100 тысяч долларов и 550 рейтинговых очков. DPC-очки используются для квалификации на The International  – чемпионат мира по Доте.

Состав Gaimin Gladiators:

  1. Антон «Dyrachyo» Шкредов (Россия);
  2. Квинн «Quinn» Каллахан (США);
  3. Маркус «Ace» Хелгард (Дания);
  4. Эрик «tOfu» Энгель (Германия);
  5. Мельхиор «Seleri» Хилленкамп (Нидерланды);
  6. Аске «Cy-» Ларсен (Дания, тренер).

Ранее ростер выиграл оба сезона DreamLeague, гарантировав себе участие в Riyadh Masters 2023 с призовым фондом 15 миллионов долларов. Победы на трех мейджорах и двух сезонах DreamLeague принесли Gladiators 1,2 миллиона долларов.

После этого чемпионства общие призовые 21-летнего россиянина Антона «Dyrachyo» Шкредова выросли до 409 тысяч долларов за карьеру.

На данный момент Gladiators имеют 2140 DPC-очков, Liquid – 2150. Обе команды обеспечили себе участие на The International 2023.

Разыгрываем деньги на Стим в нашей игровой телеге!

9Pandas – лучшая команда региона. Говорим спасибо каждой панде

«BetBoom не заслужила инвайта на Инт». Эта цитата устарела спустя 6 часов

Опрос

Морф против Муэрты! Кто кого?
632 голосa
Морфлинг
74%
Morphling
Муэрта
26%
Muerta

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Турсунов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Гейбен планомерно убил про сцену конечно после ковида
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WingsofPain
какая же система дпс забавная разница между 1 и 2 местом 50 поинтов
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Раевский
День сурка какой-то
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
чувырла
Ответ Вадим Турсунов
Гейбен планомерно убил про сцену конечно после ковида
но тебя она все ещё интересует, судя по тому, что ты под каждым постом на этом сайте всегда обязательно оставишь свое суперважное мнение)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
EvgeN BG
3:0 ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олесь Тимошенко
Ответ EvgeN BG
3:0 ?
fixed)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lightasset
Скукота, без интриги и хоть какой-либо борьбы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Раевский
Ответ WingsofPain
какая же система дпс забавная разница между 1 и 2 местом 50 поинтов
Да, ДПС лиги должны были стать чем-то супер важным, но в итоге это кринж фест. Топовые команды типа ГГ играют спустя рукава, потому что поинтов им хватит, а денег там нет, а вот лоускильные команды потеют и в итоге проходят на инт по очкам..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий