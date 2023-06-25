🏆 Gladiators стали чемпионами DreamLeague 20

Gaimin Gladiators обыграли BetBoom в финале 20-го сезона DreamLeague.

Матч завершился со счетом 3:2. Gladiators стали чемпионами DreamLeague Season 20. Победа на турнире принесла коллективу 300 тысяч долларов. Команда выиграла все 4 топ-турнира в 2023 году.

На данный момент Gladiators имеют 1540 DPC-очков и гарантированно примут участие в чемпионате мира по Доте – The International 2023. Также коллектив выступит на Riyadh Masters 2023 с призовым фондом в 15 миллионов долларов.

После этой победы суммарные призовые 21-летнего россиянина Антона «Dyrachyo» Шкредова за карьеру составили 369,5 тысяч долларов.

Состав Gaimin Gladiators:

Антон «Dyrachyo» Шкредов (Россия); Квинн «Quinn» Каллахан (США); Маркус «Ace» Хелгард (Дания); Эрик «tOfu» Энгель (Германия); Мельхиор «Seleri» Хилленкамп (Нидерланды); Аске «Cy-» Ларсен (Дания, тренер).

Полное распределение призового фонда DreamLeague 20.

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