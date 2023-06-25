🏆 Gladiators стали чемпионами DreamLeague 20
Gaimin Gladiators обыграли BetBoom в финале 20-го сезона DreamLeague.
Матч завершился со счетом 3:2. Gladiators стали чемпионами DreamLeague Season 20. Победа на турнире принесла коллективу 300 тысяч долларов. Команда выиграла все 4 топ-турнира в 2023 году.
На данный момент Gladiators имеют 1540 DPC-очков и гарантированно примут участие в чемпионате мира по Доте – The International 2023. Также коллектив выступит на Riyadh Masters 2023 с призовым фондом в 15 миллионов долларов.
После этой победы суммарные призовые 21-летнего россиянина Антона «Dyrachyo» Шкредова за карьеру составили 369,5 тысяч долларов.
Состав Gaimin Gladiators:
- Антон «Dyrachyo» Шкредов (Россия);
- Квинн «Quinn» Каллахан (США);
- Маркус «Ace» Хелгард (Дания);
- Эрик «tOfu» Энгель (Германия);
- Мельхиор «Seleri» Хилленкамп (Нидерланды);
- Аске «Cy-» Ларсен (Дания, тренер).
Полное распределение призового фонда DreamLeague 20.
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Грац ГГ