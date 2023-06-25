🏆 Gladiators стали чемпионами DreamLeague 20

Теги DreamLeague Season Маркус «Ace» Хелгард Квинн «Quinn» Каллахан Антон «dyrachYO» Шкредов Мельхиор «Seleri» Хилленкамп Эрик «tOfu» Энгель Gaimin Gladiators BetBoom Team Результаты Riyadh Masters Аске «Cy-» Ларсен Dota 2

Gaimin Gladiators обыграли BetBoom в финале 20-го сезона DreamLeague.

Матч завершился со счетом 3:2. Gladiators стали чемпионами DreamLeague Season 20. Победа на турнире принесла коллективу 300 тысяч долларов. Команда выиграла все 4 топ-турнира в 2023 году.

На данный момент Gladiators имеют 1540 DPC-очков и гарантированно примут участие в чемпионате мира по Доте – The International 2023. Также коллектив выступит на Riyadh Masters 2023 с призовым фондом в 15 миллионов долларов.

После этой победы суммарные призовые 21-летнего россиянина Антона «Dyrachyo» Шкредова за карьеру составили 369,5 тысяч долларов.

Состав Gaimin Gladiators:

  1. Антон «Dyrachyo» Шкредов (Россия);
  2. Квинн «Quinn» Каллахан (США);
  3. Маркус «Ace» Хелгард (Дания);
  4. Эрик «tOfu» Энгель (Германия);
  5. Мельхиор «Seleri» Хилленкамп (Нидерланды);
  6. Аске «Cy-» Ларсен (Дания, тренер).

Полное распределение призового фонда DreamLeague 20.

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11 комментариев

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Иван Раевский
Классическая проблема пика говна... Навевает воспоминания о золотом составе ВП "Парни, шо мы напикали? Я ***"
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Иван Раевский
Ответ Иван Раевский
Классическая проблема пика говна... Навевает воспоминания о золотом составе ВП "Парни, шо мы напикали? Я ***"
Хотя топ-2 супер железные, одной карты не хватило, результат отличный. Просто на фоне таких игроков как Дураchoke и QuinnInPain БетБум исполняют настолько лучше, настолько без закидонов глупых, что с нормальным пиком они не просто выигрывают, а переигрывают в салатище без шансов
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Бракованный
Биба и Боба итак прыгнули выше головы.

Грац ГГ
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Иван Раевский
Ответ Вадим Турсунов
проблема исчезнет ближе к инту, когда пюре натренит чизовый сломанный мусор в пул
На пятой проблема была точно не в Пьюре, а в Бладсикере в Медузу, это просто неиграбельно, плюс не учли Хускара против Эмбера, которым Квин уже играл. Забавно, что англоязычная студия аналитики отметила и плохой пик БСа (из-за огромного винрейта Дузы против него) и предугадали Хускара, который не даст ГПК ничего сделать на линии. Странно, что всякие ЛСные аналитики практически единогласно смогли определить все проблемы их пика, а тренер ББ и Сейв не смогли.
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Вадим Турсунов
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Иван Раевский
На пятой проблема была точно не в Пьюре, а в Бладсикере в Медузу, это просто неиграбельно, плюс не учли Хускара против Эмбера, которым Квин уже играл. Забавно, что англоязычная студия аналитики отметила и плохой пик БСа (из-за огромного винрейта Дузы против него) и предугадали Хускара, который не даст ГПК ничего сделать на линии. Странно, что всякие ЛСные аналитики практически единогласно смогли определить все проблемы их пика, а тренер ББ и Сейв не смогли.
все проблемы драфта исходят из-за нищего пула пюре
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Spartanec-Kaliningrad
Молодцы конечно, что выполнили программу максимум, вышли на Рияд, но пики на последних двух картах были слишком сложными для исполнения против пика гг.
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Иван Раевский
Ответ Вадим Турсунов
все проблемы драфта исходят из-за нищего пула пюре
Я же написал выше, при чём тут Пюре, если был плохой пик БСа в Дузу и не лучший пик Эмбера? У Эйса пул конечно больше, да и он иногда в соло тащит команду на горбе своём, в ББ же все играют на уровне, чуть узковатый пул оффлейнера не должен быть оправданием для такого пика в 4-й и 5-й картах
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Вадим Турсунов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Иван Раевский
Я же написал выше, при чём тут Пюре, если был плохой пик БСа в Дузу и не лучший пик Эмбера? У Эйса пул конечно больше, да и он иногда в соло тащит команду на горбе своём, в ББ же все играют на уровне, чуть узковатый пул оффлейнера не должен быть оправданием для такого пика в 4-й и 5-й картах
истоки этого в нищем пуле пюре
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Пенис Детров
Ответ Samsung jerry7
3 раза проиграли в группе, чтобы потом высушить в финале
высушить (3-2 и еле выигрывали драфтами сильнее, а если слабее, то улетали без шансов)
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