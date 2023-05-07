🏆 Gladiators стали чемпионами мейджора в Берлине

Gaimin Gladiators обыграли Liquid в финале ESL One Berlin Major.

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Матч завершился со счетом 3:1. Gladiators стали чемпионами берлинского мейджора.

Победа на чемпионате принесла Gladiators 200 тысяч долларов и 500 DPC-очков. Liquid заработали 100 тысяч долларов и 400 рейтинговых очков. DPC-очки используются для квалификации на The International – чемпионат мира по Доте.

Состав Gaimin Gladiators:

Антон «Dyrachyo» Шкредов (Россия); Квинн «Quinn» Каллахан (США); Маркус «Ace» Хелгард (Дания); Эрик «tOfu» Энгель (Германия); Мельхиор «Seleri» Хилленкамп (Нидерланды); Аске «Cy-» Ларсен (Дания, тренер).

На данный момент Gladiators имеют 1240 DPC-очков. Команде необходимо набрать еще 131, чтобы обеспечить себе прямой инвайт на The International 2023. Ранее Liquid первой гарантировала себе место на главном турнире года.

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