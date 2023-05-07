🏆 Gladiators стали чемпионами мейджора в Берлине
Gaimin Gladiators обыграли Liquid в финале ESL One Berlin Major.
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Матч завершился со счетом 3:1. Gladiators стали чемпионами берлинского мейджора.
Победа на чемпионате принесла Gladiators 200 тысяч долларов и 500 DPC-очков. Liquid заработали 100 тысяч долларов и 400 рейтинговых очков. DPC-очки используются для квалификации на The International – чемпионат мира по Доте.
Состав Gaimin Gladiators:
- Антон «Dyrachyo» Шкредов (Россия);
- Квинн «Quinn» Каллахан (США);
- Маркус «Ace» Хелгард (Дания);
- Эрик «tOfu» Энгель (Германия);
- Мельхиор «Seleri» Хилленкамп (Нидерланды);
- Аске «Cy-» Ларсен (Дания, тренер).
На данный момент Gladiators имеют 1240 DPC-очков. Команде необходимо набрать еще 131, чтобы обеспечить себе прямой инвайт на The International 2023. Ранее Liquid первой гарантировала себе место на главном турнире года.
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Или все же они просто "сильная команда" без всяких более высоких эпитетов и просто остальные - ослабели, и ГГ, как по сути одна из двух "по-настоящему" сильных команд, просто в финале греют Ликвидов.
В любом случае, ГГ выглядят наголову сильнее любой другой команды, и если у них не будет спада и/или не будут трястись коленки от "ауры Инта", то они выглядят пока заведомо главным фаворитом любого турнира, включая сам Инт.