🏆 Gladiators стали чемпионами мейджора в Берлине

Теги Маркус «Ace» Хелгард Квинн «Quinn» Каллахан Мейджоры Антон «dyrachYO» Шкредов Мельхиор «Seleri» Хилленкамп Эрик «tOfu» Энгель Gaimin Gladiators ESL One Berlin Major Dota 2

Gaimin Gladiators обыграли Liquid в финале ESL One Berlin Major.

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Матч завершился со счетом 3:1. Gladiators стали чемпионами берлинского мейджора.

Победа на чемпионате принесла Gladiators 200 тысяч долларов и 500 DPC-очков. Liquid заработали 100 тысяч долларов и 400 рейтинговых очков. DPC-очки используются для квалификации на The International  – чемпионат мира по Доте.

Состав Gaimin Gladiators:

  1. Антон «Dyrachyo» Шкредов (Россия);
  2. Квинн «Quinn» Каллахан (США);
  3. Маркус «Ace» Хелгард (Дания);
  4. Эрик «tOfu» Энгель (Германия);
  5. Мельхиор «Seleri» Хилленкамп (Нидерланды);
  6. Аске «Cy-» Ларсен (Дания, тренер).

На данный момент Gladiators имеют 1240 DPC-очков. Команде необходимо набрать еще 131, чтобы обеспечить себе прямой инвайт на The International 2023. Ранее Liquid первой гарантировала себе место на главном турнире года.

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8 комментариев

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s13nder
молодцы,но общий уровень доты и мета не радуют последние года что-то
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lightasset
Отдельный кайф этого турнира, это продакшн есл, давно так не наслаждался процессом освещения турнира, сценой, активным залом, работой со зрителями.
+1
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Иван Горбатенков
Неожиданные, конечно, в сезоне фавориты. Молодцы.
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To Kill a Mockingbird
Была эра Сикрет, сейчас эра Гладиаторов. Есть они и все остальные. Забавно, что Антон в ГГ как будто самый слабый исполнитель, но при этом он невероятно хорош.
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lightasset
Первый мажор был почти не легитимным, а здесь всё по делу, грац.
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Pasta
Так до конца и не понял, это ГГ настолько сильные и великие, что их можно приравнять к "доминирующим" сезонным командам прошлого(Сикрет, ВП, если брать Азию, то ПСЖ.ЛГД) и так ли они хороши как они? Или как победители Интов(Ликвид на ТИ7 или например ОГ времен Интов или времен старых мейджоров).
Или все же они просто "сильная команда" без всяких более высоких эпитетов и просто остальные - ослабели, и ГГ, как по сути одна из двух "по-настоящему" сильных команд, просто в финале греют Ликвидов.

В любом случае, ГГ выглядят наголову сильнее любой другой команды, и если у них не будет спада и/или не будут трястись коленки от "ауры Инта", то они выглядят пока заведомо главным фаворитом любого турнира, включая сам Инт.
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R Beloklyuchevsky
2 мажора в доте выиграл, а
0
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