Gladiators в финале The Lima Major победили Liquid.

Игра закончилась со счетом 3:0. Gladiators стали чемпионами мейджора в Лиме. В составе команды играет 21-летний россиянин Антон «Dyrachyo» Шкредов (Кибер: ник игрока читается как «Дурачье») – это восьмой раз, когда представитель России побеждает на мейджоре по Доте.

Gladiators выиграли 200 тысяч долларов и получили 400 DPC-очков за победу. Liquid заработали 100 тысяч долларов и 350 DPC-очков. DPC-очки используются для квалификации на The International – чемпионат мира по Доте.

Состав Gaimin Gladiators:

Антон «Dyrachyo» Шкредов (Россия); Квинн «Quinn» Каллахан (США); Маркус «Ace» Хелгард (Дания); Эрик «tOfu» Энгель (Германия); Мельхиор «Seleri» Хилленкамп (Нидерланды); Аске «Cy-» Ларсен (Дания, тренер).

DPC – турнирная система Dota Pro Circuit в Доте. В одном цикле команды играют DPC-лигу (разделенную на 2 дивизиона в каждом регионе), лучшие команды с каждого региона отбираются на мейджор. Всего в этом DPC-сезоне пройдет 3 мейджора (Lima Major – первый мейджор сезона), после которых в октябре состоится The International.

Я – дурачье. Не верил в Gaimin Gladiators и смеялся над «Сисиписи»

Ты – дурачье. Не радуешься мощной победе из-за замены в Liquid!

Он – Дурачье. Все, что мы знаем об Антоне Шкредове