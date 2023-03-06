🏆 Gladiators стали чемпионами мейджора в Лиме
Gladiators в финале The Lima Major победили Liquid.
Игра закончилась со счетом 3:0. Gladiators стали чемпионами мейджора в Лиме. В составе команды играет 21-летний россиянин Антон «Dyrachyo» Шкредов (Кибер: ник игрока читается как «Дурачье») – это восьмой раз, когда представитель России побеждает на мейджоре по Доте.
Gladiators выиграли 200 тысяч долларов и получили 400 DPC-очков за победу. Liquid заработали 100 тысяч долларов и 350 DPC-очков. DPC-очки используются для квалификации на The International – чемпионат мира по Доте.
Состав Gaimin Gladiators:
- Антон «Dyrachyo» Шкредов (Россия);
- Квинн «Quinn» Каллахан (США);
- Маркус «Ace» Хелгард (Дания);
- Эрик «tOfu» Энгель (Германия);
- Мельхиор «Seleri» Хилленкамп (Нидерланды);
- Аске «Cy-» Ларсен (Дания, тренер).
DPC – турнирная система Dota Pro Circuit в Доте. В одном цикле команды играют DPC-лигу (разделенную на 2 дивизиона в каждом регионе), лучшие команды с каждого региона отбираются на мейджор. Всего в этом DPC-сезоне пройдет 3 мейджора (Lima Major – первый мейджор сезона), после которых в октябре состоится The International.
Я – дурачье. Не верил в Gaimin Gladiators и смеялся над «Сисиписи»
Ты – дурачье. Не радуешься мощной победе из-за замены в Liquid!
Ну а самые интересные матчи в плей-офф подарили, неожиданно, Талон, хотя на EG тоже было смотреть интересно.
GG играют метой и их сложно в этом винить.Им было настолько легко играть все матчи, что эмоций от их побед не было начиная с группы и заканчивая гранд-финалом.
Ликвидов жаль.После замены Бокси с драфтами начала происходить абсолютная чепуха, Ниша вообще потух, да и Зай стал ошибаться гораздо чаще.
В общем, особых эмоций нет и я думаю многие эти ощущения разделят.Старый патч, плохая организация турнира, сухой гранд-финал, кринжовое награждение...Даже знаменитую публику в зале трудно выделить, потому что игры проходили в каком-то ангаре и из-за этого трибуны выглядели слишком маленькими относительно высоты и ширины помещения.
Я блюю от этой параши. Пол года ада с ужасным интом, ужасным финалом инта, ужасным сезоном, мажором и очередным финалом. 30 героев в пуле, ничего интересного, кроме рофлов в неважных матчах.