🏆 Gladiators стали чемпионами мейджора в Лиме

Теги Team Liquid Gaimin Gladiators Результаты The Lima Major Dota 2

Gladiators в финале The Lima Major победили Liquid.

Игра закончилась со счетом 3:0. Gladiators стали чемпионами мейджора в Лиме. В составе команды играет 21-летний россиянин Антон «Dyrachyo» Шкредов (Кибер: ник игрока читается как «Дурачье») – это восьмой раз, когда представитель России побеждает на мейджоре по Доте.

Gladiators выиграли 200 тысяч долларов и получили 400 DPC-очков за победу. Liquid заработали 100 тысяч долларов и 350 DPC-очков. DPC-очки используются для квалификации на The International  – чемпионат мира по Доте.

Состав Gaimin Gladiators:

  1. Антон «Dyrachyo» Шкредов (Россия);
  2. Квинн «Quinn» Каллахан (США);
  3. Маркус «Ace» Хелгард (Дания);
  4. Эрик «tOfu» Энгель (Германия);
  5. Мельхиор «Seleri» Хилленкамп (Нидерланды);
  6. Аске «Cy-» Ларсен (Дания, тренер).

DPC – турнирная система Dota Pro Circuit в Доте. В одном цикле команды играют DPC-лигу (разделенную на 2 дивизиона в каждом регионе), лучшие команды с каждого региона отбираются на мейджор. Всего в этом DPC-сезоне пройдет 3 мейджора (Lima Major – первый мейджор сезона), после которых в октябре состоится The International. 

Я – дурачье. Не верил в Gaimin Gladiators и смеялся над «Сисиписи»

Ты – дурачье. Не радуешься мощной победе из-за замены в Liquid!

Он – Дурачье. Все, что мы знаем об Антоне Шкредове

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Talon
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1%
Shopify Rebellion
Нет, Spirit
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Team Spirit
Нет, Aster
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8 комментариев

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Spartanec-Kaliningrad
Молодцы GG, но мажор какой то скомканный вышел.
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Антон Глебов
Очень жаль, что мы не узнали, как бы действительно сыграли Ликвид. И потенциально потеряли шикарные игры.
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dennis borkov
Церемония награждения - это кошмар.Киберспорт развивается уже 20 лет, чтобы мы смотрели на поднятие сломанного микро-кубка, а команда победитель нелепо стояла на сцене в течении 10 минут, отвечая на шаблонные вопросы ведущего.

Ну а самые интересные матчи в плей-офф подарили, неожиданно, Талон, хотя на EG тоже было смотреть интересно.

GG играют метой и их сложно в этом винить.Им было настолько легко играть все матчи, что эмоций от их побед не было начиная с группы и заканчивая гранд-финалом.
Ликвидов жаль.После замены Бокси с драфтами начала происходить абсолютная чепуха, Ниша вообще потух, да и Зай стал ошибаться гораздо чаще.

В общем, особых эмоций нет и я думаю многие эти ощущения разделят.Старый патч, плохая организация турнира, сухой гранд-финал, кринжовое награждение...Даже знаменитую публику в зале трудно выделить, потому что игры проходили в каком-то ангаре и из-за этого трибуны выглядели слишком маленькими относительно высоты и ширины помещения.
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Bambaleila
очень рад за Селери, топовейшая пятёрка и отличный человек, обожаю его стримы
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ohlol
Нужно увеличивать количество банов в первой стадии
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Samsung jerry7
Пожалуйста! Пусть будет патч, который перевернет доту на 180.
Я блюю от этой параши. Пол года ада с ужасным интом, ужасным финалом инта, ужасным сезоном, мажором и очередным финалом. 30 героев в пуле, ничего интересного, кроме рофлов в неважных матчах.
+6
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Pasta
Гладиаторы молодцы, но сам мажор в целом так себе, как и "общий уровень команд". Слишком легко для GG.
+1
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LeXaR
0 проигранных карт в плей-офф, Квин и Дурачьо чемпионы мажора, услышал бы это пару лет назад, списал бы на шизу озвучившего)
+3
0
+3
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